В чем заключалась схема?
Мужчина сговорился с другими лицами для изготовления справки МСЭК о назначении группы инвалидности. Таким образом он хотел получать пенсию, а также беспрепятственно уехать из Украины, получив отсрочку. У приговоре суда говорится, что схему киевлянин организовал еще в 2024 году.
Свои персональные данные он передал сообщникам, которые изготовили справку и установили мужчине II группу инвалидности в Добропольском филиале Донецкого областного центра контроля и профилактики болезней.
С этой фальшивкой, мужчина обратился в пенсионный фонд через вебпортал, чтобы ему назначили пенсию по инвалидности. За это он ежемесячно должен был получать 2 361 гривну. Далее киевлянин пошел в Управление соцзащиты Подольской РГА в Киеве, где просил себе дополнительную государственную помощь.
Однако специалисты учреждений определили, что человек предоставляет им поддельные документы. Пенсионный фонд Украины обратился в правоохранительные органы.
Что решил суд?
Во время судебного заседания организатор схемы признал свою вину и рассказал, что имел соглашение с прокурором. Кроме того, мужчина хотел загладить вину и добровольно перечислил на нужды ВСУ 50 тысяч гривен.
Суд принял чистосердечное признание мужчины. Однако ему присудили штраф за нарушение трех статей Уголовного кодекса Украины: покушение на мошенничество, изготовление и использование поддельных документов). Киевлянина оштрафовали на 3000 необлагаемых минимумов доходов граждан – это 51 тысяча гривен. Также у него изъяли телефон, через который мужчина оформлял незаконные заявки на получение выплат.
Как суды наказывают за нарушение законов во время войны?
На Полтавщине мужчина получил повестку после прохождения военно-врачебной комиссии, но не явился в ТЦК, потому что думал, что имеет бронирование из-за работы на строительстве фортификаций. Суд признал его виновным за уклонение от мобилизации и назначил три года лишения свободы, однако освободил от отбывания наказания.
В Ивано-Франковске мужчина использовал фальшивое медицинское заключение, который якобы подтверждал, что он нуждается в постоянном уходе. Благодаря этому его сын смог выехать за границу как сопровождающее лицо. Суд признал мужчину виновным в использовании поддельных документов и незаконной переправке человека через границу.
Еще одну женщину наказали за незаконный вывоз взрослого сына из Украины. Во время военного положения она организовала выезд своего 23-летнего сына за границу, использовав фальшивые медицинские документы.