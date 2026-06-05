Говорил, что виноват руководитель: Верховный Суд поддержал увольнение работника из-за прогула

Если руководитель предоставит суду документальное подтверждение факта отсутствия работника на работе по неуважительным причинам, то его можно будет уволить по закону. В одном из дел истец пытался доказать, что его уволили без причины, мол руководитель не позволял работать.

Когда можно уволить работника из-за отсутствия на работе?

Кодекс законов о труде позволяет при наличии подтверждения вины работника уволить его с работы за прогул. Так работник Общества с ограниченной ответственностью не смог доказать уважительные причины неявки на рабочем месте в течение почти трех месяцев. Об этом говорится в материалах дела №757/50231/24-ц.

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Как установил суд, работник был менеджером по логистике и отказывался работать в течение длительного времени. Он заявлял, что руководство самостоятельно не давало ему выполнять работу, заблокировав доступ к рабочей учетной записи и существенные изменения условий труда против его воли. В результате его уволили на основании статьи 40 КЗоТ Украины, то есть за прогул работы в течение длительного времени.

Истец обратился в суд, чтобы он признал приказ об увольнении недействительным. Бывший работник требовал восстановить его на работе и взыскать средний заработок за все время вынужденного прогула.

Отказ он получил в судах первой инстанции и апелляции. Все из-за того, что с 5 июля 2024 года в течение трех месяцев человек не находился на работе и уважительных и объективных причин для этого не было.

Что решил Верховный Суд?

В Верховном Суде пришли к выводу, что по закону прогул – это отсутствие работника на работе более, чем три часа в рабочее время. При этом, человек может уходить с работы при наличии уважительных причин, которые произошли не по воле или вине работника.

Работник должен добросовестно выполнять должностные обязанности. Если этого не происходит, его можно уволить. Одной из причин увольнения также может быть прогул. При этом работодатель должен фиксировать факт отсутствия работника на работе и причины прогула. При этом, руководитель должен сделать это надлежащим образом с помощью акта об отсутствии работника. Он пишется именно в день прогула с указанной датой и временем.

Конкретно в этом деле руководство предоставило все доказательства прогула работника в течение длительного времени, а истец не смог отстоять свою позицию. Он настаивал, что его увольнение должно было базироваться не на части Кодекса о прогуле, а по другой причине – отказ продолжать работу в новых условиях.

Но суд отметил, что в первую очередь предметом спора был прогул, поэтому только эти обстоятельства удалось проверить при рассмотрении дела. Учитывая это, судья не отменил решение предыдущих инстанций и не установил обязанности восстановить работника ООО на работе.

Важные нюансы по увольнению с работы в Украине

Украинское законодательство позволяет работнику обжаловать незаконное увольнение и восстановиться в должности через суд. Если работодатель нарушил процедуру или не имел законных оснований для увольнения, суд может обязать вернуть работника на работу и выплатить ему средний заработок за время вынужденного прогула.

В большинстве случаев работник должен предупредить работодателя об увольнении по собственному желанию за две недели. В то же время закон предусматривает исключения, когда человека должны уволить в день, который он сам указал в заявлении, в частности из-за переезда, поступление в учебное заведение, состояние здоровья или другие уважительные причины.

Работник имеет право уволиться по собственному желанию даже во время пребывания за пределами Украины. Заявление работодателю можно отправить по почте или в электронной форме, если на предприятии предусмотрен электронный документооборот.