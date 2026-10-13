Что грозит в случае просрочки паспорта

Но если документ любого формата просрочен, то могут возникнуть определенные трудности, о чем сообщает Государственная миграционная служба.

В настоящее время ожидаются следующие проблемы в связи с просроченным паспортом:

первое нарушение – простое предупреждение;

за повторное нарушение в течение года – штраф от 17 до 51 гривны.

При этом пеня за нарушение не начисляется.

Кроме того, существуют определенные нюансы именно в отношении военного положения. На сегодняшний день документы удостоверяют личность и считаются подтверждающими гражданство Украины в течение всего срока действия военного положения и в течение 30 календарных дней со дня его прекращения или отмены:

паспорта в форме ID-карты (срок действия которых истек после 24 января 2022 года и в период действия военного положения);

паспорта в виде книжечки, в которые не вклеена фотография лица в случае достижения им 25-летнего или 45-летнего возраста (срок вклеивания которых наступил после 24 января 2022 года и в период военного положения).

В то же время ситуация с документами в настоящее время должна улучшиться. Дело в том, что работа информационных систем Государственной миграционной службы возобновлена.

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Подразделения Миграционной службы и отделения "Паспортного сервиса" работают в штатном режиме в соответствии с графиками. Об этом сообщили в МВД.

Технические работы завершены,

– говорится в сообщении.

Все сервисы и услуги, которые были временно приостановлены, снова доступны. А выдача паспортных документов возобновлена.

Напомним, что украинцы сообщали, что не все ЦПАУ и подразделения ГМС работают стабильно. А в " миграционной службе " отметили, что продолжаются мероприятия по налаживанию работы отдельных подразделений.