Що буде за прострочення паспорта

Але якщо документ будь-якого формату прострочений, то можуть виникнути певні труднощі, про що повідомляє Державна міграційна служба.

Наразі очікуються такі проблеми внаслідок простроченого паспорта:

перше порушення – просте попередження;

за повторне порушення протягом року – штраф від 17 до 51 гривні.

Водночас пеня внаслідок порушення не нараховується.

Крім того, існують певні нюанси саме щодо воєнного стану. Станом на сьогодні документи посвідчують особу та вважаються такими, що підтверджують громадянство України, упродовж всього терміну дії воєнного стану та протягом 30 календарних днів з дня його припинення чи скасування:

паспорти у формі ID-картки (строк дії яких закінчився після 24 січня 2022 року та в період дії воєнного стану);

паспорти у формі книжечки, до яких не вклеєно фотокартку особи у разі досягнення нею 25-річного або 45-річного віку (строк вклеювання яких настав після 24 січня 2022 року та в період воєнного стану).

Водночас ситуація з документами наразі має покращитися. Річ у тім, що роботу інформаційних систем Державної міграційної служби відновлено.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Підрозділи Міграційної служби та відділення "Паспортного сервісу" працюють у штатному режимі відповідно до графіків. Про це повідомили в МВС.

Технічні роботи завершено,

– йдеться у повідомленні.

Усі сервіси та послуги, які були тимчасово призупинені, знову доступні. А видача паспортних документів відновлена.

Нагадаємо, що українці повідомляли, що не всі ЦНАПи й підрозділи ДМС працюють стабільно. А в міграційній службі зазначили, що тривають заходи щодо роботи окремих підрозділів.