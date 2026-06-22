По соглашению или через суд: когда стороны могут досрочно расторгнуть договор и защитить свои права

Любой договор или условие можно изменить с учетом новых обстоятельств. Гражданский кодекс определяет, в каких случаях стороны могут на законных основаниях изменить или расторгнуть договор, чтобы при этом не были нарушены их права и интересы.

Можно ли изменить условия договора после его подписания?

С юридической точки зрения договорные условия можно адаптировать к новым обстоятельствам или же полностью прекратить обязательства досрочно. Для этого предусмотрены определенные основания и механизмы защиты сторон. Об этом сообщили в Министерстве юстиции Украины.

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Если стороны пришли к соглашению о расторжении договора или внесении в него изменений, то такие действия можно совершать, если иное не предусмотрено самим договором или законом.

Исключение, при котором договор может расторгнуть только одна сторона, — это когда другая сторона существенно нарушила его условия, либо такое правило было прописано в самом договоре.

То есть лицо вполне имеет право на защиту от нарушений, непризнания или оспаривания договора, в котором оно является участником. Если его право было нарушено, то дело, касающееся личного неимущественного или имущественного интереса, может быть рассмотрено в суде.

Кроме того, договор может быть расторгнут, если от него отказались в одностороннем порядке. Такое условие сразу же оговаривается в документе.

Действия в отношении договора также можно совершить, если произошло существенное изменение обстоятельств. В таком случае договор тоже можно расторгнуть по соглашению сторон.

Изменение обстоятельств является существенным, если они изменились настолько, что, если бы стороны могли это предвидеть, они не заключили бы договор или заключили бы его на других условиях,

– пояснили в ведомстве.

Например, основанием для пересмотра или расторжения договора может служить резкое подорожание материалов по долгосрочному контракту, утрата имущества в результате боевых действий или иные обстоятельства, которые стороны не могли предвидеть при заключении договора.

При этом кодекс определяет нормы расторжения договоров, если стороны не пришли к соглашению. В таком случае действует часть 4 статьи 651 ГК, которая позволяет изменять условия по решению суда. Требовать этого может заинтересованная сторона, если:

такое изменение обстоятельств не предусматривалось при заключении договора;

обстоятельства изменились вследствие причин, которые заинтересованная сторона совершенно не могла устранить после их возникновения;

стороны в результате договора могли бы утратить соотношение имущественных интересов сторон;

из сути договора или обычаев делового оборота не следует, что риск изменения обстоятельств несет заинтересованная сторона.

Суд должен установить последствия расторжения договора и распределить расходы, которые могли возникнуть.

Важно, что момент расторжения или прекращения действия некоторых положений договора наступает с момента достижения соглашения между сторонами.

Если действия по договору были совершены в судебном порядке, то обязательство изменяется или прекращается, когда появляется соответствующее решение суда.

Как показывает практика, наиболее проблемными вопросами, из-за которых часто возникают споры по договорам, являются аренда жилья, купля-продажа имущества и кредитные проблемы.

Эксперты обращают внимание на то, что перед подачей иска в суд сторонам стоит попытаться письменно договориться об изменении или расторжении договора. Если найти компромисс не удается, то письма и ответы могут стать доказательствами в суде.

Каковы могут быть последствия расторжения договора?

Если договор каким-либо образом был изменен, то стороны получают новые обязательства в отношении предмета, места или сроков исполнения. При этом после расторжения договора такие обязательства должны полностью прекратиться. Ни одна из сторон не может требовать возврата того, что было сделано в период действия договора, если об этом условии не говорилось ранее.

При этом действуют иные правила, если одна из сторон существенно нарушила договор, в результате чего пострадала другая сторона. В таком случае можно требовать от виновной стороны возмещения убытков, возникших вследствие изменения или расторжения договора.

Юристы обращают внимание на то, что сам факт неудобства или невыгодности договора не является основанием для его расторжения. Необходимо доказать существенное изменение обстоятельств или нарушение условий другой стороной.

Важная информация о некоторых видах договоров

Наследственный договор позволяет владельцу имущества при жизни определить условия, которые должно выполнить другое лицо, чтобы после его смерти получить это имущество. В отличие от завещания, приобретатель берет на себя конкретные обязательства, а право собственности переходит только после смерти отчуждателя. Такой договор заключается у нотариуса и может содержать как имущественные, так и неимущественные условия.

Также в Украине можно заключить брачный договор, который позволяет супругам заранее урегулировать имущественные права и обязанности. В то же время документ не может ограничивать личные неимущественные права супругов или права детей. Суд может признать брачный договор недействительным, если его условия противоречат закону.