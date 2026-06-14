В Украине штрафуют соседей, шумящих после 22 часов: каков максимальный штраф

Конфликты из-за шума между соседями возникают регулярно, особенно в многоквартирных домах. Впрочем, нарушение тишины может обернуться для украинцев даже немалым штрафом.

Какое наказание предусматривает закон

Детали объяснили эксперты Центра по оказанию бесплатной юридической помощи. Уровень допустимого шума зависит от места и времени суток.

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Например, в будние дни с 22:00 до 8:00 в жилых домах и квартирах запрещено громко петь и кричать, а также включать музыку и пользоваться другими источниками бытового шума.

Отдельные правила касаются ремонтных работ. В будние дни их нельзя проводить с 21:00 до 08:00, а в праздники и выходные – круглосуточно (исключение возможно с согласия жильцов соседних квартир).

Если же соседи систематически игнорируют эти нормы и вежливые просьбы, стоит обратиться в полицию. Правоохранители должны зафиксировать факт нарушения и составить соответствующий протокол – именно он станет основанием для привлечения к ответственности.

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К слову, размеры штрафов за нарушение тишины определяет статья 182 Кодекса Украины об административных правонарушениях:

гражданам придется заплатить от 85 до 255 гривен ;

; тогда как должностным лицам и объектам хозяйственной деятельности от 255 до 510 гривен.

Несколько более серьезные санкции предусмотрены за повторный инцидент в течение года. Для обычных украинцев это уже от 255 до 510 гривен, а для остальных – от 850 до 2 550 гривен. Кроме того, возможна конфискация оборудования и других предметов, создающих шум.

Напомним, с 2022 года в Украине действует закон, который запрещает публичное исполнение и трансляцию российской музыки. Однако игнорирование ограничений обойдется всего в 170 гривен, к тому же в парламенте признавали – механизмы требуют доработки.