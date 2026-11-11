100 миллионов евро на поддержку украинцев: Рада одобрила развитие социального жилья

Что получат украинцы и общины после ратификации соглашения с ЕИБ

Финансовый пакет от Европейского инвестиционного банка разделен поровну – 50 миллионов евро льготного кредита и еще 50 миллионов евро в виде безвозвратного гранта. Эти ресурсы будут направлены на создание муниципального фонда социального жилья. Об этом говорится в пояснительной записке к ратификации соглашения №0403.

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То есть часть полученных от международных партнеров средств государству не нужно возвращать. За это решение проголосовали 296 народных депутатов, передает 24 Канал.

Под социальным жильем понимаются квартиры и дома, находящиеся в собственности общин, которые будут сдавать в аренду по сниженным ценам тем, кто не может позволить себе снимать жилье по обычным ставкам.

Целью реализации проекта является обеспечение доступа к качественному и доступному жилью для уязвимых групп населения путем развития системы социального жилья, укрепления институционального потенциала органов власти и внедрения устойчивых финансовых и операционных механизмов, что будет способствовать повышению социальной сплоченности, качества жизни и экономической активности населения– сообщили в Министерстве восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины.

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В первую очередь инициатива ориентирована на внутренних переселенцев, людей с инвалидностью, ветеранов и малообеспеченные семьи. Для многих украинцев это означает возможность снять бремя изнурительных расходов на частное жилье и обрести стабильное жилье.

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Меньшая нагрузка на государственный бюджет

Планируется, что наличие европейских средств поможет сократить прямые расходы из государственного и местных бюджетов на экстренные жилищные выплаты. Вместо точечного устранения кризисов города и села получат долгосрочный механизм развития инфраструктуры.

Благодаря грантовой части помощи местное самоуправление сможет оперативно строить и реконструировать жилье без критического долгового давления на бюджеты в условиях войны.

Напомним, что Финансовое соглашение между Украиной и Европейским инвестиционным банком, а также Соглашение об инвестиционном гранте стороны подписали 25 июня в городе Гданьске, в Польше.

В Украине уже действует закон о социальном жилье, согласно которому арендная плата не может превышать 30% дохода семьи. При этом размер компенсации за такое жилье будет определяться отдельным законом в будущем.