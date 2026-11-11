100 мільйонів євро на підтримку українців: Рада підтримала розбудову соціального житла

Що отримають українці та громади після ратифікації угоди з ЄІБ

Фінансовий пакет від Європейського інвестиційного банку розділений порівну – 50 мільйонів євро пільгового кредиту та ще 50 мільйонів євро у вигляді безповоротного гранту. Ці ресурси спрямують на створення муніципального фонду соціального житла. Про це йдеться в пояснювальній записці до ратифікації угоди №0403.

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Тобто частину отриманих від міжнародних партнерів грошей державі не потрібно віддавати назад. За це рішення проголосували 296 народних депутатів, передає 24 Канал.

Під соціальним житлом розуміються квартири й будинки у власності громад, які здаватимуть в оренду за зниженими цінами тим, хто не може дозволити собі знімати їх за звичайними ставками.

Метою реалізації Проєкту є забезпечення доступу до якісного та доступного житла для вразливих груп населення шляхом розвитку системи соціального житла, зміцнення інституційної спроможності органів влади та впровадження сталих фінансових і операційних механізмів, що сприятиме підвищенню соціальної згуртованості, якості життя та економічної активності населення– повідомили в Міністерстві з відновлення, інфраструктури та транспорту України.

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Насамперед ініціатива орієнтована на внутрішніх переселенців, людей з інвалідністю, ветеранів та малозабезпечені родини. Для багатьох українців це означатиме можливість зняти тягар виснажливих витрат на приватне житло й отримати стабільний прихисток.

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Менше навантаження на державний бюджет

Планується, що наявність європейських коштів допоможе зменшити прямі витрати з державної та місцевих скарбниць на екстрені житлові виплати. Замість точкового гасіння криз міста й села отримають довгостроковий механізм розвитку інфраструктури.

Завдяки грантовій частині допомоги місцеве самоврядування зможе оперативно зводити та реконструювати помешкання без критичного боргового тиску на бюджети під час війни.

Нагадаємо, Фінансову угоду між Україною та Європейським інвестиційним банком та Угоду про інвестиційний грант сторони підписали 25 червня у місті Гданськ, що в Польщі.

В Україні вже діє закон про соціальне житло з нормою про те, що оренда не може перевищувати 30% доходу родини. При цьому розмір компенсації за таке житло визначатиметься окремим законом у майбутньому.