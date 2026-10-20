Подозрение в адрес судьи Гребенковского районного суда

В свое судейское досье женщина добавила документ об образовании, который не соответствовал установленным требованиям. Однако это не помешало ей в течение почти 10 лет получать существенное дополнительное вознаграждение. Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

Судья работает в Гребенковском районном суде, что в Полтавской области. В 2007 году ей якобы присвоили ученую степень в области права. Диплом выдали общественные организации совместно с Межрегиональной Академией управления персоналом. Однако Министерство образования и науки Украины не утверждало решение о научной степени этой гражданки, а сам документ не соответствовал нормам.

Несмотря на это, после назначения судьей в декабре 2016 года она представила диплом для формирования судейского досье. На его основании ей установили ежемесячную доплату в размере 15 % должностного оклада,

– отметили прокуроры.

Ответственные должностные лица не проверили диплом должным образом, в результате чего были введены в заблуждение. Судья, в свою очередь, в период с декабря 2016 года по март 2026 года незаконно получила 466 тысяч 775 гривен бюджетных средств.

За содеянное чиновнице предъявлено подозрение в завладении чужим имуществом путем обмана, совершенном в крупном размере в условиях военного положения. Женщине будет избрана мера пресечения.

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Правоохранители сообщили, что при аналогичных обстоятельствах подозрение было предъявлено судье Великоберезнянского районного суда Закарпатской области.

Напомним, в мае НАБУ и САП расширили круг подозреваемых в масштабной коррупции с участием бывшего председателя Верховного суда Всеволода Князева. Подозрение в участии в схеме также предъявили трем действующим на тот момент судьям и одному чиновнику в отставке.

Фигуранты дела подозреваются в получении неправомерной выгоды, чтобы вынести решение в пользу владельца группы "Финансы и кредит", который передал 2,7 миллиона долларов адвокату для передачи судьям.