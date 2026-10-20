Підозра для судді Гребінківського районного суду

У своє суддівське досьє жінка додала документ про освіту, який не відповідав установленим вимогам. Проте це не завадило їй протягом майже 10 років отримувати суттєву додаткову винагороду. Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Суддя працює в Гребінківському районному суді, що на Полтавщині. У 2007 році їй нібито присудили науковий ступінь у галузі права. Диплом видали громадські організації спільно з Міжрегіональною академією управління персоналом. Однак Міністерство освіти і науки України не затверджувало рішення про науковий ступінь цієї громадянки, а сам документ не відповідав нормам.

Попри це, після призначення суддею у грудні 2016 року вона подала диплом для формування суддівського досьє. На його підставі їй встановили щомісячну доплату в розмірі 15 % посадового окладу,

– зазначили прокурори.

Відповідальні посадовці не перевірили диплом належним чином, тож були введені в оману. Суддя, своєю чергою, впродовж грудня 2016 – березня 2026 року незаконно отримала 466 тисяч 775 гривень бюджетних коштів.

За скоєне посадовиця отримала підозру у заволодінні чужим майном шляхом обману, вчиненому у великих розмірах в умовах воєнного стану. Жінці обиратимуть запобіжний захід.

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Правоохоронці повідомили, що за аналогічних обставин підозру отримав суддя Великоберезнянського районного суду Закарпатської області.

Нагадаємо, у травні НАБУ і САП розширили коло підозрюваних у масштабній корупції за участю колишнього голови Верховного Суду Всеволода Князєва. Підозру за участь у схемі також вручили трьом чинним на той момент суддям та одному посадовцю у відставці.

Фігуранти справи підозрюються в отриманні неправомірної вигоди для ухвалення рішення на користь власника групи "Фінанси та кредит", який передав 2,7 мільйона доларів адвокату для передачі суддям.