Только через нотариуса: как официально оформить свидетельство о праве на наследство

Право наследника на имущество умершего родственника предоставляет свидетельство о наследстве. Такой документ позволяет наследнику владеть различным активами: жильем, земельным участком, автомобилями, деньгами, долями в бизнесе и т.д.

Для чего нужно свидетельство о праве на наследство?

Свидетельство о праве на наследство нужно для различных действий с имуществом. Этот документ подтверждает право наследника на вступление во владение имуществом умершего родственника,. Об этом пишут специалисты бюро "Адвокаты Каминской".

По словам юристов, свидетельство о праве на наследство используют при государственной регистрации права собственности на имущество, обращения в банки относительно унаследованных счетов или депозитов, оформления сделок, защиты прав наследника в суде или подачи документов в налоговые органы.

Без свидетельства о праве на наследство распоряжаться имуществом невозможно – ни продать, ни подарить, ни зарегистрировать,

– объяснили специалисты.

Получить свидетельство о праве на наследство можно по закону и по завещанию. Однако в обоих случаях продедурой руководит нотариус по последнему месту жительства наследодателя. Однако во время военного положения оформить наследство может любой нотариус на подконтрольной Украине территории. Чтобы получить документ, нужно:

подать заявление о принятии наследства. На это есть 6 месяцев со дня смерти наследодателя;

со дня смерти наследодателя; предоставить пакет документов: паспорт, идентификационный номер, свидетельство о смерти, документы на имущество.

если наследование проводится по закону, то нужно подтвердить родственные связи. В противном случае надо предоставить оригинал завещания.

По истечении шестимесячного срока человек может получить свидетельство о праве на наследство исключительно у нотариуса. Его предоставляют родственникам, имя которых указано в завещании (если наследование происходит по нему).

Важно! Нотариусу надо подать действующее и правильно оформленное завещание, которое не оспаривалось другими лицами. В завещании указана воля умершего, а потому процесс передачи имущества существенно легче. Когда он не действителен или документа нет совсем, то наследники определяются в соответствии с очередностью, установленной Гражданским кодексом Украины.

Если среди родственников есть ссоры, кто имеет право на наследство, то может понадобиться обращение в суд. иття наследства, когда все необходимые документы поданы и наследники подтвердили свое право.

Сколько стоит оформление свидетельства о праве на наследство?

Государственный отариус берет пошлину при выдаче свидетельства о праве на наследство в размере двух необлагаемых минимумов доходов граждан – сейчас это примерно 34 гривны. Такую сумму назвало Министерство юстиции. Частные спецалисты могут брать плату по договоренности сторон.

В общем сумма, что должна быть оплачена наследниками в каждом случае является разной, поскольку зависит от количества наследственного имущества, наличия у наследников документов, подтверждающих право собственности на такое имущество, получения ответов и справок от соответствующих учреждений и тому подобное.

Что делать после получения права на наследство?

После получения документа о праве на наследство гражданин должен зарегистрировать право собственности, например, в Государственном реестре прав на недвижимое имущество. При необходимости также стоит оплатить налог на наследство. Далее человек должен урегулировать вопрос с другими наследниками или кредиторами.

Важно, что своевременное выполнение действий после получения свидетельства защищает наследника от потери права на имущество.

Юристы предупреждают, что получение свидетельство о праве на наследство – это только первый шаг. Далее в зависимости от вида имущества и целей, имущество следует официально зарегистрировать, решить налоговые и имущественные вопросы. Иногда даже может понадобиться помощь специалистов или суда.

Что еще стоит знать о праве на наследство?