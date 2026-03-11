В СЗЧ на 4-й день службы: какое наказание постановил суд для пограничника

Пограничник, который ушел в СЗЧ на 4 день мобилизации, а впоследствии не вернулся вовремя из отпуска – сейчас имеет наказание в форме ограничения свободы. Суд установил, что неявка на службу была без уважительных причин.

Какое решение принял суд по делу о СЗЧ?

О том, почему служащего лишили свободы, говорится в материале Судебно-юридической газеты.

Лычаковский районный суд Львова вынес приговор по делу служащего Государственной пограничной службы. Так мужчина дважды не явился в воинскую часть – после мобилизации и после отпуска. Уважительных причин на это не было. Поэтому суд посадил служащего.

Среди причин первая ситуация, когда военного мобилизовали 6 сентября 2024 года. Тогда он должен был служить в пограничном отряде. После призыва мужчину направили в медучреждение и уже 8 сентября он самовольно покинул больницу. На следующий день, 9 сентября, в части не появился.

В общем военнообязанный отсутствовал на службе более 5 месяцев. Речь идет о периоде с 9 сентября 2024 года до 20 февраля 2025 года.

Следующая ситуация в частности повлияла на решение суда. В 2025 году мужчина находился в отпуске, однако не вернулся в определенное время. Отсутствовал с 24 июня и добровольно присоединился к подразделению 29 декабря 2025 года.

В суде обвиняемый признал свою вину. В то же время сказал, что готов продолжить службу в части.

Однако по статье 407 Уголовного кодекса Украины суд признал нарушение, как неявку на службу без уважительных причин более трех суток, совершенное в условиях военного положения. В результате мужчину лишили свободы на 5 лет. Срок отбывания будут считать с 9 января 2026 года.

Что еще известно об "уклонистах" на фронте?

В интервью для Радио Свобода командир 1-го ОШП Дмитрий "Перун" Филатов рассказал, что для СЗЧ нет единого решения, ведь проблема каждого человека – индивидуальна.

Из этой массы людей, которые были вчера "уклонистами", 10% – это будущие лидеры, командиры. Их мировоззрение, восприятие, психоэмоциональное состояние настолько трансформируется, что они сами себя не узнают через полгода,

– отметил Филатов.

Он акцентировал, что причины для СЗЧ могут быть разными, однако если служащий принимает решение добровольно вернуться – он становится движущей силой команды.

Что еще известно о правах для военных?