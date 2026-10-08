Могут ли сотрудники территориального центра заходить на частный участок с полицией или без нее

Представители территориального центра грубо превышают свои полномочия, когда без законных оснований проникают на частные участки украинцев. Такие действия уже нельзя называть мобилизацией, ведь такие нарушения закон не допускает. Об этом написал омбудсмен Дмитрий Лубинец.

По его словам, граждане сообщают, что сотрудники во время мобилизационных мероприятий незаконно заходят во дворы и жилые помещения. На один из таких случаев, произошедший в Хмельницкой области, Офис Уполномоченного уже отреагировал. Также о нарушении сообщил житель Черкасской области. Проблема не единичная, а системная.

Лубинец отметил, что сотрудники ТЦК не имеют никакого права и полномочий заходить на частную территорию. Даже присутствие сотрудников полиции не позволяет проникать в домовладение без законных оснований.

Помните: повестка – не разрешение зайти в чужой дом. Присутствие полицейских рядом не означает автоматического права проникать в жилище. Если для этого есть законные основания, они должны быть предусмотрены законом, а установленная процедура – соблюдена,

– написал омбудсмен.

Дмитрий Лубинец также уточнил, что необходимая для Украины мобилизация не может служить прикрытием для нарушения закона. С этой проблемой пока ничего не делается, поэтому необходимо фиксировать соответствующие нарушения на видео, в обращениях граждан или во время мониторинговых визитов представителей Омбудсмена.

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Как можно решить проблему

Реакции властей на отдельные нарушения недостаточно. Офис Уполномоченного требует внедрения изменений, которые не позволят совершать подобные нарушения со стороны сотрудников ТЦК.

По словам Лубинца, ответственность за пресечение таких противозаконных действий должна возлагаться и на главнокомандующего ВСУ.

Во время войны нам особенно нужны не двойные стандарты, а законность и справедливость. Защищая государство, мы должны защищать и людей, которые в нем живут,

– написал Дмитрий Лубинец.

Напомним, после визита представителей Офиса омбудсмена в один из районных ТЦК в Закарпатье провели ремонт и улучшили условия пребывания людей. Ранее там было выявлено множество проблем и антисанитария.

Кроме того, в области назначили нового временного исполняющего обязанности руководителя ТЦК, а должностным лицам, причастным к нарушениям прав, сообщили о подозрениях.