Чи можуть ТЦК заходити на приватну ділянку з поліцією чи без

Представники територіального центру грубо перевищують свої повноваження, коли без законних підстав проникають на приватні ділянки українців. Такі дії вже не можна називати мобілізацією, адже такі порушення закон не дозволяє. Про це написав Омбудсман Дмитро Лубінець.

За його словами, громадяни повідомляють, що службовці під час мобілізаційних заходів незаконно заходять у двори та помешкання. На один з таких випадків, що стався у Хмельницькій області, Офіс Уповноваженого вже реагував. Також про порушення повідомив житель Черкащини. Проблема не поодинока, а системна.

Лубінець зауважив, що ТЦК не мають жодного права й повноважень заходити на приватну територію. Навіть присутність працівників поліції не дозволяє проникнення до домоволодіння без законних підстав.

Пам'ятайте: повістка – не дозвіл зайти в чужий дім. Присутність поліцейських поруч не означає автоматичного права проникати до житла. Якщо для цього є законні підстави, вони мають бути передбачені законом, а встановлена процедура – дотримана,

– написав Омбудсман.

Дмитро Лубінець також уточнив, що необхідна для України мобілізація не може бути прикриттям для порушення закону. З проблемою наразі нічого не роблять, тому необхідна фіксація відповідних порушень на відео, у зверненнях громадян чи під час моніторингових візитів представників Омбудсмана.

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Як можна побороти проблему

Реакції влади на окремі порушення недостатньо. Офіс Уповноваженого вимагає впровадження змін, які не дозволять вчиняти подібні порушення з боку службовців ТЦК.

За словами Лубінця, відповідальність щодо припинення таких протизаконних дій має покладатися й на головнокомандувача ЗСУ.

Під час війни нам особливо потрібні не подвійні стандарти, а законність і справедливість. Захищаючи державу, ми маємо захищати й людей, які в ній живуть,

– написав Дмитро Лубінець.

Нагадаємо, після візиту представників Офісу Омбудсмана до одного з районних ТЦК на Закарпатті провели ремонт і покращили умови перебування людей. Раніше там було виявлено купу проблем та антисанітарію.

Крім того, в області призначили нового тимчасового виконувача обов'язків керівника ТЦК, а посадовцям, причетним до порушень прав, повідомили про підозри.