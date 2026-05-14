"Текст создает больше неопределенности, чем решает": какие риски для имущества и прав есть в проекте Гражданского кодекса

В Украине меняют Гражданский кодекс, соединив в одном большом документе массив нынешнего ГК, Семейного кодекса и Закона о международном частном праве. Точечные изменения в конкретных актах не дадут того результата, который ожидают законодатели. Некоторые нормы, кроме того, что изменят частное право, еще будут иметь экономический эффект после принятия.

Нужно ли обновление Гражданского кодекса для Украины?

Большое обновление законодательства эксперты не считают лучшим вариантом, чем поэтапная и блочная модернизация. Хотя фактически многие институты, которые сейчас подаются как новые, уже имеют нормативное ядро и сложившуюся судебную практику.

Однако в разговоре с 24 Каналом управляющий партнер Юридической фирмы Результат, руководитель практики земельного права и недвижимости Любовь Полишкевич, отметила, что в обновлении Гражданского кодекса скорее существует проблема согласованности, терминологии, цифровых активов, реестров и конфликта между большими массивами частного и специального права, неурегулированности, или недостаточной урегулированности некоторых аспектов общественных отношений.

По словам юриста, глубокая рекодификация частного права в Украине действительно нужна, однако это должно быть системное обновление гражданского законодательства, но не "новый кодекс".

Любовь Полишкевич Управляющий партнер Юридической фирмы Результат,

руководитель практики земельного права и недвижимости Если текст создает больше неопределенности, чем решает (как есть на данный момент), адекватным решением могут быть поэтапные изменения или принятие с достаточными по продолжительности переходными периодами.

Будет ли от Гражданского кодекса экономический эффект?

Любовь Полишкевич говорит, что полезными для экономики могут быть нормы, связанные с договорами, имуществом, долгами, регистрацией прав и корпоративных форм. То есть блоки, которые уменьшают транзакционные издержки и повышают предсказуемость оборота дадут результат, однако законодатели нацелены больше на юридическую определенность, прогнозируемость гражданского оборота, расширение личных прав, новую логику обеспечения обязательств, наследование права на репарации и цифровые объекты.

В проекте Гражданского кодекса также регулируют вопросы публичности прав и реестров, в частности разграничение правоустанавливающих и декларативных реестров и правила последствий технических ошибок в них. Об этом говорится в книге №9.

При надлежащем внедрении именно это могло бы снизить количество споров о моменте возникновения права и сделать оборот активов более предсказуемым. Самые весомые для граждан и достаточно неоднозначные внедряемые изменения это: "принцип запрета противоречивого поведения", "превентивные расходы в составе убытков" и "нормы о совместных долгах супругов и фактического семейного союза",

– отмечает эксперт.

Какой наибольший риск для экономики из-за изменений в ГК?

Масштабность таких действий – это всегда расходы на адаптацию договоров, практики банков, нотариата, судов, реестров, корпоративных документов. При этом, добавляет Любовь Полишкевич, бизнес и граждане переживают период правовой неопределенности в случае, если текст конфликтует со специальными кодексами или оставляет широкие зоны оценочных категорий.

Поэтому эксперт убеждена, что наибольшим риском будет именно рост правовой неопределенности в сфере собственности, долгов и регистрации прав. Поэтому между гражданами может возникать больше споров, будут появляться новые риски для недвижимости и земли. Также это может порождать сложные семейно-имущественные споры, в частности в бизнесе физических лиц-предпринимателей.

Не обошла вниманием Любовь и обсуждаемые термины "добросовестности" и "доброобычности", "поседание", а также такие понятия как "потеря общественного интереса" и "полное обеспечение потребностей". Она говорит, что из-за этого может появиться риск в размывании безопасности права собственности, прежде всего в отношении земли, недвижимости и активов, которые используются в качестве обеспечения в кредитовании.

Термин "поседение" обсуждают не меньше юристов, чем "доброобычность". Любовь Полишкевич объяснила, что это означает безтитульный фактический контроль и предоставление такому контролю процессуального преимущества на начальном этапе спора. При таких условиях незыблемость права собственности прекращает существование.

Насущные проблемы в вопросах долгов ФЛП

Новая редакция Гражданского кодекса приравняет брак и фактический семейный союз. То есть кредитор в случае наличия долгов должен определять, что партнеры действительно жили как семья. Поэтому должна доказываться доля ФЛП в общем имуществе, если имущество оформлено только на второго партнера или было приобретено до начала совместного проживания.

Любовь Полишкевич объяснила, что в ГК уже есть статья, согласно которой физическое лицо-предприниматель уже отвечает по предпринимательским обязательствам всем своим имуществом, а если находится в браке, то и своей долей в праве общей совместной собственности супругов. Именно взыскание на долю должника в общем имуществе регулирует статья 52 нынешней редакции. А законопроект расширяет этот режим и на фактический семейный союз.

То есть новинка здесь в том, что такой же механизм переносят на отношения, где нет государственной регистрации брака. В материалах проекта фактический семейный союз определяется как "проживание двух лиц противоположного пола одной семьей без регистрации брака, если они не находятся в другом браке", также лицо может находиться только в одном таком союзе. Скорее всего это будет определяться по подходам, которые давно выработаны для статьи 74 Семейного кодекса,

– говорит юрист.

Чтобы доказать факт семейного союза, люди должны будут заявлять не просто о проживании по одному адресу, но и:

совместный быт или хозяйство;

взаимные права и обязанности;

общий бюджет и расходы;

устоявшиеся отношения, присущие супругам.

Такова же позиция Верховного Суда, который в подобных спорах уже исходит из того, что надо доказывать именно семейный характер отношений.



Один из обзоров высшей инстанции показывает, что регистрация по одному адресу без других доказательств не доказывает проживания одной семьей.

Относительно доли ФЛП в общем имуществе, если актив оформлен только на второго партнера: эксперт объяснила, что действующая судебная позиция исходит из презумпции общности имущества, приобретенного во время совместного проживания. Поэтому общим могут быть любые виды имущества независимо от того, на чье имя они приобретены.

Стоит отметить! Презумпция может быть опровергнута: бремя доказывания лежит на том, кто отрицает общий характер имущества. Имущество, приобретенное до начала совместного проживания, а также приобретенное во время такого проживания в подарок, в наследство или за личные средства одного из партнеров, остается личной частной собственностью.

После принятия обновленного ГК в спорах кредитора с фактическим партнером ключевыми станут две вещи: период приобретения актива и источник средств, за которые он приобретен.

Есть ли в проекте положения, которые могут создать коррупционные или рейдерские риски?

По словам Любови Полишкевич, норма о "поседении" как фактический контроль над вещью независимо от титула, а безтитульное поседение – как базу для приобретательной давности может стать рискованным. Также опасения вызывает правило, по которому на начальном этапе спора суд должен прежде всего устанавливать факт владения и его потери вопреки воле поседателя, тогда как вопрос права собственности может пойти отдельным кругом.

Для нашей страны такое смещение акцента с права собственности на фактический контроль является серьезным риском, особенно для жилищного и земельного права. По действующему законодательству приобретательная давность тоже существует, но она уже и подробнее сформулирована,

– говорит Полишкевич.

По состоянию на сейчас норма о приобретательной давности требует, чтобы лицо добросовестно завладело чужим имуществом и владело им открыто и непрерывно. В то же время для земельных участков специальные условия устанавливает статья 119 Земельного кодекса, где речь идет о 15 годах пользования и обращении в орган власти в рамках правил бесплатной приватизации.

Суды оценивают добросовестность именно на момент завладения. Поэтому если лицо знало или должно было знать, что у него нет оснований для приобретения права собственности, приобретательная давность не работает.

Именно поэтому самозахват, мошенничество или рейдерское завладение на данный момент не считаются добросовестными. Более того, новый ГК вводит промежуточную сильную защиту для фактического владельца еще до окончательного решения вопроса о праве. Тогда для владельца, который был за границей, в ВСУ или на оккупированной территории такая норма является проблемой. Ведь фактическое отсутствие может подаваться оппонентом как "невладение" или "запущенность" имущества.



Кроме того нормы о публичности прав и "праве на забвение", предусмотренные законопроектом №15150, могут позволить требовать удаления информации не только если она недостоверна, но и если она "потеряла общественный интерес". А вот каким образом определяется этот общественный интерес – законодатель не объяснил.

И сама такая конструкция создает предпосылки для злоупотреблений, с целью удаления такой информации для препятствования действиям как правоохранительных органов так и независимых журналистов-расследователей, например,

– подытожила юрист.

Возникнут ли проблемы в уплате алиментов из-за новых норм Гражданского кодекса?

Суд сможет освободить плательщика алиментов от такой обязанности, если доход получателя алиментов превышает доход плательщика и полностью обеспечивает его потребности. Такие изменения предлагает законодатель. Сейчас же гражданин может не платить алименты только при условии тяжелой болезни или другого существенного обстоятельства.

Эксперт отметила, что новая норма вряд ли приведет к массовому отказу из-за достаточного заработка получателя алиментов. Поскольку освобождение возможно только по решению суда. Однако такой риск есть.

Важно помнить, что алименты выплачиваются на ребенка. Поэтому высокий доход одного из родителей не должен автоматически освобождать другого от обязанности содержания сына или дочери. Но плательщики при условии принятия новой редакции ГК начнут массово подавать иски, показывать минимальные официальные доходы, скрывать реальные активы и доказывать, что второй родитель "и так обеспечивает потребности ребенка".

Кроме того, сама норма сформулирована слишком широко, а из текста неочевидно, идет ли речь только о содержании совершеннолетних лиц, или это может быть применено и в спорах относительно несовершеннолетних детей. А такая неопределенность сама по себе плохая законодательная техника. Если норма останется, ее надо минимум сузить до содержания совершеннолетних получателей и прямо исключить возможность освобождения от обязанности содержать ребенка только потому, что тот из родителей, с кем ребенок проживает, имеет более высокий доход,

– говорит Любовь Полишкевич.

Легализация чужого имущества станет законом?

Юрист говорит, что нормы о приобретательной давности сами по себе не являются новыми для украинского права. Однако новая редакция сочетает это право с новыми подходами к занятию и фактического контроля над имуществом и публичности прав. В таком случае добросовестность оценивается именно на момент завладения имуществом. То есть лицо должно доказать, что в начале владения оно не знало и не должно было знать, что имущество чужое или что оно не имеет оснований им владеть.

Так в практике Большой Палаты Верховного Суда было определено, что для приобретения права собственности по приобретательной давности нужна совокупность условий:

законный объект владения;

добросовестность завладения;

открытость, непрерывность, истечение срока;

отсутствие законодательного запрета.

Недвижимость можно получить по праву собственности по приобретательной давности только после решения суда.

В свежей практике Верховный Суд определяет, что когда человек знает или должен знать о неправомерности завладения чужим имуществом, то он не может приобрести право собственности по давности, независимо от продолжительности пользования.

Если лицо знало о владельце, заняло участок без разрешения, использовало поддельные документы, незаконную регистрацию, мошенническую схему или воспользовалось отсутствием владельца из-за войны, оккупации, службы в ВСУ или пребывания за рубежом, о добросовестности не может идти речь. Но проблема проекта в том, что возможно размытие понятий "владение" и "владение",

– объяснила Полишкевич.

Положение о приобретательной давности в сочетании с правилами о присвоении может создать риск, когда фактический контроль над вещью будет использоваться как путь к дальнейшему приобретению права. Под угрозой оказывается имущество, владельцы которого выехали за границу, служат в армии или находятся на оккупированных территориях. Также норма ГК создает риски для наследственного имущества, которое долго не оформлялось, государственных и коммунальных земель, лесов, прибрежных зон, природоохранных территорий и недвижимости, по которой были незаконные регистрационные действия.

Любовь Полишкевич добавляет, что самозахват земли или недвижимости не должен превращаться в путь к праву собственности. Если не будет четких предохранителей, то проект может создать практическую лазейку для недобросовестных лиц. Они смогут сначала установить фактический контроль над имуществом, затем создать видимость открытого владения, а затем пытаться легализовать это через суд.

Поэтому эксперт убеждена, что в проекте необходимо прямо предусмотреть, что приобретательная давность не применяется к имуществу, полученного через самозахват, мошенничество, подделку документов, рейдерские действия, незаконные регистрационные записи или использование обстоятельств войны.

Особенно должно охраняться имущество граждан, которые не контролировали действия над ним из-за службы в ВСУ, оккупацию, плен, вынужденный выезд за границу или пребывания на временно оккупированной территории.

В таких случаях сроки приобретательной давности должны останавливаться или вообще не учитываться,

– отметила юрист.

Если это не учесть, то фактически владелец будет вынужден тратить годы на суды, чтобы доказывать, что его имущество нельзя легализовать только потому, что кто-то успел им попользоваться во время его вынужденного отсутствия.

Напомним, авторы законопроекта ссылаются на то, что новый Гражданский кодекс приблизит украинское право к законодательству Европейского Союза. Но некоторые противоречивые нормы могут появиться не из-за требований партнеров, а по желанию наших чиновников.