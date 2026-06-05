Ответственность за незаконные действия: нардепы предлагают реальные сроки для должностных лиц ТЦК и ВВК

Представителей ТЦК и военно-врачебных комиссий предлагают привлекать к уголовной ответственности за нарушение правил мобилизации. Речь идет о тех случаях, когда в армию пытаются призвать человека, который имеет законные основания для освобождения от мобилизации.

За что будут наказывать служащих ТЦК и работников ВВК?

Народные депутаты уже приняли за основу законопроект, которым предлагают ввести уголовную ответственность за нарушение установленных процедур призыва на военную службу, когда ТЦК мобилизуют людей, которые имеют отсрочку или бронирование. Об этом говорится в законопроекте №12442.

Смотрите также Спасает ли оплата штрафа от повесток: что говорят в ТЦК

Если инициативу народных депутатов поддержат, то реальные сроки заключения получат руководители и работники ТЦК и СП, а также председатели и члены военно-врачебных комиссий. Такое наказание предлагают ввести в Уголовном кодексе. Оно предусмотрено и в случае, если они незаконно освободили граждан от призыва. Теперь после рекомендации профильного комитета законопроект должен пройти второе чтение.

Так должностные лица ВВК и ТЦК могут получить от трех до 8 лет заключения, если разоблачится их причастность к нарушению порядка призыва и проведения военно-врачебной экспертизы.

То есть, если из-за неправомерных решений человека, который не подлежит мобилизации, призовут в армию, то тех, кто его принял привлекут к уголовной ответственности. Так же нарушением будет считаться освобождение от призыва или с военной службы человека, который не имел для этого оснований.

Кроме нескольких лет заключения наказание предусматривает запрет занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью в течение одного – трех лет.

Сейчас законопроект №12442 готовят к окончательному принятию после обработки нескольких правок в одобрительном заключении Главного юридического управления.

Незаконная мобилизация – это тоже нарушение закона

Законопроект о ответственности должностных лиц ТЦК и ВВК в первом чтении поддержали еще 12 марта, а зарегистрировали в январе 2025 года. Инициаторы предлагают добавить в Уголовный кодекс статью 3371 о "Нарушении порядка проведения медицинского осмотра (военно-врачебной экспертизы) для определения пригодности по состоянию здоровья к военной службе" и 4262 – "Нарушение военным должностным лицом порядка призыва (принятия) граждан на военную службу".

Украинца-студента, которого в 2025 году противоправно мобилизовали, удалось уволить со службы. Суд определил, что законодатель допустил пробелы в правовых актах и нормах. Но из-за этого ТЦК не могут мобилизовать граждан, которые имеют освобождение от призыва по закону. Поэтому правильным решением стало исключение военнослужащего из списков личного состава.