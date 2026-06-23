"Разделять" бизнес стало сложнее: работают ли схемы обхода налогов в 2026 году и как их избежать

В Украине некоторые бизнесмены используют схему дробления, заключающуюся в искусственном разделении одного бизнеса на несколько индивидуальных предпринимателей. Это позволяет каждому из них оставаться в рамках единого налога, избегать уплаты налога на добавленную стоимость и в целом платить значительно меньше, чем того требует общая система.

Какие приемы используют предприниматели для уклонения от уплаты налогов?

Известны случаи, когда несколько бизнесменов делили его между предпринимателями. В этом есть своя логика: если один ФЛП приближается к годовому лимиту доходов для упрощенной системы, то часть оборота переводится на другого подконтрольного предпринимателя. Как пояснила в комментарии 24 Каналу управляющий партнер, адвокат юридической компании "Таций и Партнеры" Дарья Косинова, они выглядят как два независимых друг от друга предпринимателя, но ведут один бизнес под двумя вывесками.

Смотрите также: Одна ошибка может дорого обойтись ИП: что нужно сделать в Едином государственном реестре

Но такая схема не единственная, – говорит специалист. Немало компаний предлагают выплачивать работникам заработную плату в конвертах. То есть официально человек получает меньше, а остальное выплачивается наличными. В этом случае работодателю не нужно уплачивать налог на доходы физических лиц или единый социальный взнос.

Также бизнес использует прием заключения договоров с подконтрольными контрагентами. То есть бизнес якобы "покупает" услуги или товары, которых фактически не существует, и таким образом уменьшает налогооблагаемую прибыль.

Другая схема заключается в привлечении сотен отдельных индивидуальных предпринимателей, которые формально работают в сети магазинов под единым брендом. Получается так, что ни один из них не превышает пороговых показателей.

Дарья Косинова Управляющий партнер, адвокат юридической компании "Таций и Партнеры" Еще пять лет назад выявление таких схем требовало выездной проверки и ручного анализа документов. Сегодня значительная часть работы выполняется автоматически. Налоговая служба сопоставляет данные из Единого реестра налоговых накладных, банковские выписки, сведения из ЕГР и данные о регистрации индивидуальных предпринимателей.

То есть теперь с помощью алгоритма налоговая служба и банки могут находить общие контактные телефоны, адреса регистрации, однотипных клиентов, синхронную динамику доходов и другие связанные между собой моменты у нескольких лиц.

По словам адвоката, если в ходе такой проверки выясняется, что 20 ФЛП получают деньги от одних и тех же контрагентов, зарегистрированы по одному адресу и имеют один номер телефона в открытых реестрах, то даже обыск проводить не нужно.

Кроме того, Национальный банк методично ужесточает требования к финансовому мониторингу и штрафует банковские учреждения за его ненадлежащее выполнение, что вынуждает банки самостоятельно и довольно тщательно выявлять признаки подозрительных операций.

В поле зрения попадают назначение каждого платежа, отсутствие понятной деловой логики в поступлениях, чрезмерное количество однотипных переводов от физических лиц. Счет могут заблокировать и потребовать объяснений еще до того, как дело попадет в налоговую,

– рассказала Дарья Косинова.

Ответственность за дробление бизнеса в соответствии с уголовным правом

Эксперт уточняет, что наказание за проведение таких схем предусмотрено статьей 212 Уголовного кодекса Украины. За умышленное уклонение от уплаты налогов лицо может получить штраф. Его сумма зависит от размера неуплаченных средств.

Если сумма неуплаченных налогов значительна, то закон предусматривает штраф в размере от 5 000 до 10 000 необлагаемых минимумов доходов граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Если установлено, что сумма значительна или схема создана по предварительному сговору группой лиц, то штраф увеличивается до 10 000–15 000 необлагаемых минимумов с аналогичным дополнительным наказанием.

А при особо крупном размере или рецидиве уже назначается штраф в размере 25 000 необлагаемых минимумов с конфискацией имущества.

Дарья Косинова уточнила, что значительным размером может считаться сумма, которая в три тысячи и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан, крупным — та, что в пять тысяч раз, а особо крупным — в семь тысяч раз.

Освободить лицо от уголовной ответственности можно, если оно вернуло все неуплаченные налоги, а также возместило государству причиненный ущерб, финансовые санкции и пеню. Это возможно при условии разработанной стратегии защиты и своевременности принятого решения.

При этом эксперт подчеркнула: чтобы привлечь человека к ответственности по этой статье, должен быть доказан умысел. То есть, если налог не был уплачен из-за ошибки или финансовых трудностей, то формально это не составляет состав преступления. Но в то же время следователи все еще могут квалифицировать такие действия и по другим статьям.

Добавим, что участникам схем может грозить не только уголовная ответственность, но и аннулирование статуса плательщика единого налога, доначисление всех неуплаченных сумм по общей системе плюс штрафы и пеня.

Дарья Косинова также отметила, что подобные схемы дробления бизнеса уже теряют эффективность после проведенной цифровизации. Так, все проверки по реестрам в сочетании с активной позицией Бюро экономической безопасности и Государственной налоговой службы ГНС уже не заставляют предпринимателя ждать проверки. Теперь система сама выявляет нарушения и формирует основания для вмешательства.

Кроме того, меняется сам подход к контролю. Новый законопроект о противодействии уклонению от налогообложения, разработанный в рамках имплементации Директивы ЕС 2016/1164, вводит понятие "налогового злоупотребления" — ситуации, когда операция юридически безупречна, но лишена реальной экономической цели,

– пояснила адвокат.

Эксперт отмечает, что защититься от проверок и проблем можно, если предприниматель откажется от схем, не имеющих реального экономического обоснования. Ведь если у компании есть несколько индивидуальных предпринимателей, но у них разные клиенты, собственные ресурсы и они принимают самостоятельные решения, то к ним возникает гораздо меньше вопросов. А когда один бизнес искусственно разбит между связанными лицами исключительно с целью удержания в пределах лимита, то это уже не считается оптимизацией, а может квалифицироваться как реальная схема, которую в 2026 году несложно выявить. То есть, по словам Косиновой, разумной альтернативой для бизнесменов может стать своевременный анализ структуры бизнеса и переход на общую систему там, где обороты реально выросли.

Налоговая уже проводит проверки

Налоговая служба обращает внимание на случаи так называемого дробления бизнеса. Проблемы возникают тогда, когда налоговики доказывают, что разделение было искусственным и использовалось исключительно для уменьшения налоговой нагрузки.

Органы могут доначислить налоги, штрафы и пени. Попытки скрыть фактическую структуру компании или использовать индивидуальных предпринимателей исключительно в качестве инструмента налоговой оптимизации могут стать основанием для претензий со стороны налоговой службы.

При этом в Налоговом кодексе отдельного правонарушения за "дробление бизнеса" нет. Поэтому не определены ни размер штрафа, ни непосредственная уголовная ответственность. Более того, даже официального определения этого понятия в законодательстве пока нет.