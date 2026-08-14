Утеря документов – не приговор: в каких случаях имущество все равно можно продать или унаследовать

Полномасштабная война в Украине привела к тому, что тысячи владельцев квартир и домов могли остаться без бумажных документов на жилье. Потеря договоров купли-продажи, дарения, свидетельств о праве собственности или справок из Бюро технической инвентаризации может иметь юридические последствия. Однако для некоторых юридических действий оригиналы не требуются.

Сделки с жильем: обязательно ли иметь оригиналы документов

В случае утери документов человек автоматически не теряет право собственности. Даже продавать, передавать по наследству или дарить недвижимость можно без оригиналов бумажных документов. Подробнее об этом рассказала управляющий партнер Адвокатского объединения DoctorLaw и заслуженный юрист Украины Екатерина Чехунова.

По словам эксперта, главным условием для таких сделок является регистрация права собственности в Государственном реестре вещных прав. Благодаря этому нотариус при удостоверении сделки может найти соответствующие данные и не требовать у клиента бумажный оригинал документа о праве собственности.

Екатерина Чехунова Управляющий партнер Адвокатского объединения DoctorLaw, заслуженный юрист Украины Аналогичный подход применяется и при наследовании: нотариус, открывая наследственное дело, устанавливает принадлежность имущества наследодателю по данным реестра, а утрата наследодателем документов при жизни не лишает наследников права унаследовать недвижимость.

Другая ситуация возникает, когда право собственности вообще не зарегистрировано в Государственном реестре. Тогда одного лишь утверждения лица о принадлежности ему имущества недостаточно. В таком случае человек должен восстановить и получить дубликат или копию правоустанавливающего документа. При наличии документов следует обратиться к государственному регистратору для проведения регистрации права собственности. Только после этого можно будет распоряжаться имуществом.

Что нужно для получения дубликата документов

Напомним, ранее Екатерина Чехунова рассказывала, что для получения дубликатов документов следует обратиться к нотариусу, который удостоверял сделку. Также их можно запросить в архиве Бюро технической инвентаризации, в местной Раде или суде.

Заявление к нотариусу о получении копии документов имеют право подать лица, по поручению которых, или в отношении которых совершалось нотариальное действие. На документах должна стоять пометка "дубликат", а также подпись и печать ответственного лица.