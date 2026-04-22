Имел почту только на Яндексе: судья из Киевщины не смог пройти проверку на соответствие должности
- Судья Виталий Никушин игнорировал сообщение ВККС, потому что пользовался российской электронной почтой на домене Yandex.ru.
- Никушин также имеет подозрение из-за необоснованных активов, из-за которых Специализированная антикоррупционная прокуратура подала иск.
С украинским судьей не могли связаться несколько лет, потому что он пользуется российской электронной почтой. Из-за этого он игнорировал сообщения Высшей квалификационной комиссии.
Почему с судьей Киево-Святошинского районного суда Киевской области не было связи?
Виталий Никушин несколько раз пропустил обращение Высшей квалификационной комиссии судей, которая требовала от него подтверждения соответствия занимаемой должности. С 2024 года с судьей пытались связаться через электронную почту, но ответа не было. Об этом пишет Слідство.Інфо.
Смотрите также Миллионы дел в онлайне: интервью главы Государственной судебной администрации о цифровизации правосудия
16 апреля Никушин должен был подтвердить, что он остается квалифицированным судьей, но проигнорировал вызов. Впервые он не явился на проверку, потому что якобы находился в декретном отпуске, но не сообщил ВККС о причинах неявки и не назначил другую дату.
Связаться с судьей все это время было невозможно, потому что его электронная почта находится на российском домене Yandex ru. Все сообщения дублировались через суд и официальный сайт ВККС. Никушин знал о необходимости пройти оценивание, ведь узнавал в канцелярии, по какому вопросу его вызывают.
Таким образом Виталий Никушин игнорировал сообщения более трех лет, что не позволило комиссии подтвердить соответствие его должности.
Интересно, что против судьи уже открывалось дисциплинарное дело из-за подозрительно низкой стоимости задекларированных дорогих авто. Но по состоянию на 2025 год эти машины он продал и начал оспаривать дело в Верховном Суде.
Специализированная антикоррупционная прокуратура тоже подавала иск о необоснованных активах Никушина за 2022 – 2023 годы. Автомобили и средства на банковских карточках по подсчетам САП достигали более 3 миллионов гривен, которые хотят взыскать в пользу государства.
Заметим! Еще в апреле 2017 года тогдашний президент Петр Порошенко запретил в Украине доступ к ресурсам и сервисам российского общества Яндекс. Соответствующее решение Совета национальной безопасности и обороны было утверждено в Указе президента №133/2017. Почта Яндекс, соответственно, тоже попала под запрет и украинцы потеряли доступ к своим электронным ящикам.
Что известно о Коррупционные скандалы и сомнительные состояния чиновников?
Служащий Бучанского ТЦК Олег Коломиец заявил, что задекларированное золото на более чем 7,7 миллиона гривен он накапливал вместе с семьей в течение десятков лет. Обнаруженное имущество появилось у него еще до службы. По его словам, средства происходят из зарплат и инвестиций, а рост стоимости связан с подорожанием золота. Причастность к коррупции чиновник отрицал.
На Львовщине задержали помощника нардепа Юрия Камельчука, которого подозревают в причастности к схеме хищения угля. По данным следствия, фигуранты вносили ложные данные в документы и незаконно вывезли более 440 тонн ресурса. Убытки государству оценивают более чем в 2,2 миллиона гривен.
Заместитель руководителя ГБР Дмитрий Бузницкий, по данным журналистов, приватизировал служебную квартиру в центре Киева всего за 9 гривен. При этом рыночная стоимость такого жилья составляет около 9,7 миллиона гривен, что вызвало подозрения в возможных злоупотреблениях.