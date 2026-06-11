Украина будет согласовывать свои законы с ЕС: Рада утвердила новый механизм

Украина продолжает свой евроинтеграционный путь. Народные депутаты сделали еще один шаг для необходимого согласования законопроектов, которые могли бы адаптировать законодательства Украины к положениям права Европейского Союза. Кроме того, Украина еще должна выполнить международно-правовые обязательства в сфере европейской интеграции.

Парламент принял в целом законопроект о переговорах по вступлению Украины в ЕС

Народные депутаты в четверг, 11 июня, приняли Постановление о парламентской поддержке переговорного процесса о приобретении Украиной членства в Европейском Союзе. За законопроект №15297 проголосовали 259 избранников. Об этом сообщили в Аппарате Верховной Рады.

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Решение прямо будет влиять на создание законопроектов, которые имеют похожее содержание, как в законодательстве ЕС. Так перед регистрацией или рассмотрением предложений в Верховной Раде будут проводиться консультации с институтами ЕС по содержанию таких проектов. Правительство в свою очередь должно информировать Парламент и главный комитет о результатах таких консультаций

Кабинет Министров также должен ежеквартально подавать в Верховную Раду отчет о состоянии выполнения Национальной программы адаптации законодательства Украины к праву ЕС (acquis ЕС), согласовывать с уполномоченным представителем Верховной Рады проекты своих актов о внесении изменений в Национальную программу и ее составных частей,

– говорится в сообщении.

Важно уточнить, что такое согласование должно дополнительно учитывать позицию профильных комитетов, комитета, к предмету ведения которого относится оценка соответствия законопроектов международно-правовым обязательствам Украины в сфере европейской интеграции и членов рабочих групп.

Напомним, acquis ЕС – это совокупность всех действующих норм, директив, регламентов и судебной практики Европейского Союза. Страна-кандидат должна постепенно привести свое законодательство в соответствие с этими правилами в различных сферах, в частности экономики, экологии, правосудия и цифровой политики.

Также согласно постановлению, Кабинет Министров должен обеспечить четко информировать парламент о решениях по Украине, принятых органами Европейского Союза, а также передавать отдельные позиции государств-членов ЕС.

На практике адаптация законодательства к праву ЕС может повлиять на правила ведения бизнеса, защиту прав потребителей, экологические стандарты, судебную систему, государственные закупки и цифровые услуги. Часть будущих законопроектов будет проходить дополнительную проверку на соответствие европейским нормам еще до их принятия парламентом.

Эксперты обращают внимание, что само постановление не меняет законодательство автоматически, но устанавливает новые правила взаимодействия между Верховной Радой и правительством при подготовке евроинтеграционных законопроектов. Это нужно для того, чтобы во время принятия законов и пути Украины в ЕС депутаты не пропустили в законодательство несоответствующие нормы.

Как государство уже приближает законодательство к стандартам ЕС?

После вступления Украины в Европейский Союз могут измениться правила содержания домашних животных. Европейское законодательство предусматривает обязательную идентификацию и регистрацию собак и кошек, а также более жесткие требования к их учету. Среди возможных нововведений предлагают ввести единую систему регистрации животных, контроль за их происхождением и борьба с нелегальным разведением.

Недавно Рада приняла законопроект, который предусматривает реформирование системы принудительного исполнения судебных решений. В частности, предлагается расширить цифровизацию исполнительного производства, упростить обмен информацией между государственными органами и исполнителями, а также повысить эффективность взыскания долгов.

Также есть предложения по обновлению к стандартам ЕС статьи 307 Гражданского кодекса Украины, которая регулирует фото-, кино-, теле- и видеосъемку физических лиц. Инициаторы изменений считают, что действующие нормы уже не в полной мере учитывают современные реалии социальных сетей и массового распространения контента в интернете. Так законодатели могут четче урегулировать вопрос согласия на съемку и дальнейшее распространение изображений человека, а также усилить защиту приватности граждан.