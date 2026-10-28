Военнослужащим до 25 лет отказывают в выплатах: от правительства требуют изменений

В Кабинет Министров было направлено обращение о срочном пересмотре нормы постановления №153 о единовременном денежном вознаграждении для бойцов на передовой. Речь идет о проблемах с выплатами для тех молодых защитников, которые подписали контракт еще до начала полномасштабной войны.

Почему возникла несправедливость с выплатами

Если военнослужащий, которому еще не исполнилось 25 лет, заключил первый договор до 24 февраля 2022 года, он автоматически теряет право на выплату, предусмотренную постановлением Кабмина №153. Отказ получают, в частности, те военные, которые продолжают сражаться в условиях полномасштабной войны. Об этом сообщил председатель парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Формальным поводом для отказа в начислении средств военное командование называет дату подписания первого контракта.

Гетманцев отметил, что обращения от бойцов по поводу одной и той же проблемы поступают к нему часто. Таким образом, в нормах постановления правительства №153 существует определенная несправедливость.

Еще большее беспокойство вызывает то, что, по сообщениям военнослужащих, в подобных обстоятельствах решения могут различаться: одним выплату согласовывают, другим отказывают,

– написал народный депутат.

Эта проблема напрямую затрагивает военнослужащих, которые поступили на службу в юном возрасте и продолжили службу во время действия военного положения до достижения 25 лет. Многие из них провели на передовой сотни дней, принимая непосредственное участие в ожесточенных боях.

По словам нардепа, практика рассмотрения рапортов о выплате в настоящее время является абсолютно непрозрачной и хаотичной. Военные также отмечают, что иногда отказ в выплате оформляют обычным письмом, а соответствующая комиссия воинской части даже не рассматривает этот вопрос.

Что требуют изменить в правилах

Из-за бюрократических разногласий тысячи защитников остаются без надлежащей финансовой поддержки, которую гарантирует государство во время службы. Отклонение запросов простым письмом лишает военных даже возможности обжаловать решение в установленном комиссионном порядке.

Чтобы защитить права военных, Даниил Гетманцев направил официальное обращение в Кабинет Министров с требованием пересмотреть текст постановления. В документе предлагается закрепить безусловное право на получение средств для всех, кто продлил контракт уже после начала большой войны.

Государство не может отказывать в выплате тем, кто встал на его защиту,

– подчеркнул Гетманцев.

Украинцы могут поступить на военную службу по "Контракту 18–24"

Напомним, по "Контракту 18–24" молодежь может служить в различных бригадах Сил обороны и выбрать себе должность. Он предусматривает выплату, сумма которой в общей сложности достигает одного миллиона гривен. После года службы по этому контракту защитник гарантированно получит год отсрочки.

Как сообщает Министерство обороны, среди молодых бойцов самыми популярными должностями являются разведчик и снайпер.

Однако военнослужащие, проходящие службу по "Контракту 18–24", не могут перейти на новые контракты до окончания срока службы.