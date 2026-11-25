Наследники могут признать завещание недействительным или оспорить его содержание только после того, как оно вступит в юридическую силу. То есть доказывать какие-либо нарушения, допущенные при составлении документа до смерти наследодателя, невозможно.

Можно ли оспорить завещание при жизни наследодателя

Согласно закону, человек может оспорить завещание, например, когда есть основания полагать, что завещание составлено под влиянием обмана и насилия. Однако пока его автор жив, документ не вступает в силу, а потому предъявление иска о признании завещания недействительным до этого момента невозможно. Об этом говорится в постановлении Верховного Суда по делу № 493/1102/17.

Завещание вступает в силу, а значит, в отношении его можно совершать любые юридические действия, только после смерти завещателя и открытия наследства. Истец в упомянутом деле хотел через суд доказать, что при составлении завещания на его автора оказывалось влияние, потому что он не осознавал значение своих действий и не мог ими управлять.

Право на обжалование у гражданина было, ведь завещательница состояла в браке с его покойным отцом. Суды это учли, но отказали в удовлетворении иска, поскольку наследство еще не открылось. Наследодательница была жива.

Суд также отметил, что истец не является заинтересованным лицом, имеющим право оспаривать завещание, а ответчик не является стороной завещания как односторонней сделки,

– отметили в Верховном Суде.

Каким было окончательное решение по обжалованию завещания

Судьи высшей инстанции также не поддержали иск по той же причине. В таких условиях истец не имел права оспаривать завещание, которое является односторонней сделкой и личным распоряжением на случай смерти.

Напомним, человек имеет право составлять завещание по достижении 18 лет. Раньше – с 16 лет – это возможно, если лицо является предпринимателем или состоит в браке.

Завещание может быть составлено в пользу любого лица, включая малолетних, несовершеннолетних или нерожденных детей.

Признать документ недействительным могут из-за нарушения процедуры составления или отсутствия свободного волеизъявления наследодателя.