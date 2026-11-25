Можно ли оспорить завещание при жизни наследодателя

Согласно закону, человек может оспорить завещание, например, когда есть основания полагать, что завещание составлено под влиянием обмана и насилия. Однако пока его автор жив, документ не вступает в силу, а потому предъявление иска о признании завещания недействительным до этого момента невозможно. Об этом говорится в постановлении Верховного Суда по делу № 493/1102/17.

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Завещание вступает в силу, а значит, в отношении его можно совершать любые юридические действия, только после смерти завещателя и открытия наследства. Истец в упомянутом деле хотел через суд доказать, что при составлении завещания на его автора оказывалось влияние, потому что он не осознавал значение своих действий и не мог ими управлять.

Право на обжалование у гражданина было, ведь завещательница состояла в браке с его покойным отцом. Суды это учли, но отказали в удовлетворении иска, поскольку наследство еще не открылось. Наследодательница была жива.

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Суд также отметил, что истец не является заинтересованным лицом, имеющим право оспаривать завещание, а ответчик не является стороной завещания как односторонней сделки– отметили в Верховном Суде.

Каким было окончательное решение по обжалованию завещания

Судьи высшей инстанции также не поддержали иск по той же причине. В таких условиях истец не имел права оспаривать завещание, которое является односторонней сделкой и личным распоряжением на случай смерти.

Напомним, человек имеет право составлять завещание по достижении 18 лет. Раньше – с 16 лет – это возможно, если лицо является предпринимателем или состоит в браке.

Завещание может быть составлено в пользу любого лица, включая малолетних, несовершеннолетних или нерожденных детей.

Признать документ недействительным могут из-за нарушения процедуры составления или отсутствия свободного волеизъявления наследодателя.