Чи можливо оскаржити заповіт за життя спадкодавця

Згідно з законом людина може оскаржити заповіт, наприклад, коли є підстави вважати, що він написаний під впливом обману та насильства. Проте доки його автор живий, документ не набуває чинності, а тому пред'явлення позову про визнання заповіту недійсним до цього моменту неможливе. Про це йдеться в постанові Верховного Суду у справі № 493/1102/17.

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Заповіт стає чинним, а отже щодо нього можна робити будь-які юридичні дії можна після смерті заповідача та відкриття спадщини. Позивач у згаданій справі хотів через суд довести, що під час складання заповіту мав місце вплив на автора, який не усвідомлював значення своїх дій і не міг керувати ними.

Право на оскарження громадянин мав, адже заповідач перебувала у шлюбі з його покійним батьком. Суди це врахували, але відмовили в задоволенні позову, бо спадщина ще не відкрилася. Спадкодавець була жива.

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Суд також зазначив, що позивач не є зацікавленою особою, яка має право оспорювати заповіт, а відповідач не є стороною заповіту як одностороннього правочину– зауважили у Верховному Суді.

Яким було остаточне рішення щодо оскарження заповіту

Судді вищої інстанції теж не підтримали позов через ту ж причину. За таких умов позивач не мав права оскаржувати заповіт, який є одностороннім правочином та особистим розпорядженням на випадок смерті.

Нагадаємо, людина має право складати заповіт після досягнення 18 років. Раніше – з 16 років – це можливо, якщо особа є підприємцем або перебуває в шлюбі.

Заповіт може бути складений на будь-яку особу, включаючи малолітніх, неповнолітніх або ненароджених дітей.

Визнати документ недійсним можуть через порушення процедури складання або відсутність вільного волевиявлення спадкодавця.