Секретний заповіт в Україні: чим він відрізняється від звичайного
- Секретний заповіт подається нотаріусу в заклеєному конверті, і його зміст невідомий навіть нотаріусу до моменту оголошення після смерті заповідача.
- Головний ризик секретного заповіту полягає у можливих нечітких формулюваннях, які можуть спричинити суперечки серед спадкоємців.
В Україні людина може самостійно визначити, кому перейде її майно після смерті. При цьому закон дозволяє оформити заповіт у закритому форматі, зберігши його зміст у таємниці саме для цього існує секретний заповіт.
Що таке секретний заповіт та як він оформлюється?
Поняття секретного заповіту закріплене у статті 1249 Цивільного кодексу України. Йдеться про форму волевиявлення, за якої заповідач не розкриває зміст документа навіть нотаріусу.
Цікаво При реєстрації будинку на одного з подружжя не припиняється набуте спадкове право
Заповіт подається нотаріусу в заклеєному конверті з особистим підписом заповідача. Нотаріус не має права знайомитися з текстом, а лише посвідчує факт прийняття документа на зберігання.
Після цього:
- конверт із заповітом поміщається в інший, також запечатується, а на зовнішній частині зазначаються дані заповідача: ім’я, дата народження та дата прийняття заповіту.
- документ зберігається у спеціальному сейфі.
- а вже після смерті заповідача нотаріус відкриває секретний заповіт у присутності свідків та оголошує його зміст.
Зверніть увагу! Навіть якщо на оголошенні присутні не всі спадкоємці, текст все одно зачитується, а відсутні особи можуть ознайомитися з протоколом пізніше.
Вимоги до свідків також визначені законом. Вони мають бути повністю дієздатними, не зацікавленими у спадщині та не перебувати у родинних зв’язках зі спадкоємцями. Спадкоємці, їхні близькі родичі та сам нотаріус свідками бути не можуть.
Які є ризики пов’язані із секретним заповітом?
Головний ризик секретного заповіту полягає в тому, що воля заповідача може бути сформульована нечітко або суперечливо. Якщо після відкриття документа виникають сумніви щодо його змісту, нотаріус фіксує тлумачення спадкоємців і їхню згоду або заперечення.
Довідково: секретний заповіт може містити положення, які суперечать вимогам закону. Наприклад, розподіл земельної ділянки та будинку на ній між різними особами. Така ситуація є проблемною, оскільки відповідно до статті 120 Земельного кодексу України та статті 377 Цивільного кодексу України право на землю переходить разом із розташованою на ній нерухомістю.
Разом з цим, як і звичайний заповіт, секретний заповіт можна скасувати або змінити. Для цього заповідач подає відповідну заяву або складає новий заповіт. Нотаріус у такому разі робить відмітку в реєстрі нотаріальних дій та книзі обліку заповітів, що відповідає загальним правилам спадкового права.
Що ще слід про спадкування в Україні?
Особи, які своїми діями завдали шкоди спадкодавцю або іншим потенційним спадкоємцям, можуть бути позбавлені права на отримання спадщини. Закон виходить із принципу, що протиправна поведінка несумісна з набуттям спадкових прав, тому такі дії є підставою для усунення від спадкування.
Також не можуть претендувати на спадщину особи, чий шлюб зі спадкодавцем було визнано недійсним у встановленому порядку, а також батьки, які були позбавлені батьківських прав і не поновили їх на момент відкриття спадщини.