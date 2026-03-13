Щоб не було "бусифікації": до Ради внесли законопроєкт про заборону силової мобілізації

До Верховної Ради внесли законопроєкт, яким офіційно хочуть заборонити ТЦК мобілізувати громадян силою. Потреба викликана зокрема тим, що на практиці існують численні випадки порушення прав громадян.

Що відомо про законопроєкт щодо врегулювання порядку перевірки військово-облікових документів громадян?

Проєкт закону, який 12 березня внесли до Верховної Ради покликаний зупинити незаконні дії службовців ТЦК. Якщо депутати підтримають ініціативу, то представники груп оповіщення не матимуть права застосовувати фізичну силу та спецзасоби до громадян. Про це йдеться в законопроєкті.

Дивіться також Чому бійці ідуть в СЗЧ: комбат назвав 4 основні причини

Застосовувати силу хочуть заборонити, навіть якщо військовозобов'язаний дійсно порушив правила військового обліку. У такому випадку службовці ТЦК мають провести з ним діалог: роз'яснити мету мобілізації та вручити повістку про виклик до територіального центру комплектування.

Водночас законопроєкт пропонує притягувати до адміністративної відповідальності за відмову від повістки.

Загалом проєкт встановлює чіткі правила, які почнуть діяти, якщо за це проголосують депутати. Громадян викликатимуть до ТЦК лише шляхом безпосереднього вручення повісток або їх направлення засобами поштового зв’язку.

Зазначимо, що згідно з чинним законом силові дії представників ТЦК, зокрема затримання громадян та "бусифікація" вже є незаконними. Адже повноваження представників ТЦК не вклюючають права затримувати громадян і тим паче примусово доправляти їх до територіальних центрів. Це можуть робити лише працівники поліції, як і прописано в статті 262 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Працівники ТЦК можуть ініціювати затримання лише в разі, коли людина перебуває в розшуку за ігнорування повісток, але фізично затримувати і доставляти особу може тільки поліція. Будь-яке самостійне затримання представниками ТЦК є незаконним,

– йдеться в пояснювальній записці до законопроєкту.

Метою законопроєкту ініціатори називають усунення законодавчих колізій та удосконалення правового регулювання процедури перевірки військово-облікових документів громадян та вручення повісток про виклик до ТЦК.

Прописані норми, ймовірно, зможуть забезпечення дотримання прав і свобод громадян під час мобілізації, а також підвищити ефективність призову до війська.

Важливо! Законопроєктом встановлюється заборона аміністративного затримання та доставлення до ТЦК осіб, якщо проти них не стоврений протокол про адміністративне правопорушення або постанова про притягнення до адмінвідповідальності.