Електросамокат – це не мопед: як суд скасував неправильно виписаний штраф

Поліція оштрафувала водія електросамоката, але він подав позов до суду, щоб визнати дії правоохоронців незаконними. Спір полягав у тому, чи повинен водій самоката відповдно до Правил дорожнього руху для водіїв мотоциклів та мопедів, їхати в шоломі.

Чи підтримав суд звільнення водія самоката від покарання?

У Ковелі на водія електросамоката поліціянти наклали штраф у розмірі 510 гривень через те, що він їхав без належного екіпірування, тобто без шолома. Він намагався довести, що поліція не мала права штрафувати його, як водія легкого персонального транспорту. Про це йдеться в матеріалах справи №159/2528/26.

У квітні чоловіка оштрафували на підставі частини 5 статті 121 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Позивач тоді їхав на прокатному електросамокаті. Мотошолома в нього не було.

Коли поліцейські зупинили чоловіка, то заявили, що самокат прирівнюється до мопеда, а отже в водія має бути відповідне екіпірування, зокрема мотошолом.

Але чоловік вказав на помилку поліціянта, адже фактично електросамокат – це легкий персональний електричний транспортний засіб. За характеристиками самокат не підпадає під визначення мопеда й більше того, навіть не має номерного знака та реєстрації. Посвідчення водія, як відомо, в тих, хто їде на електросамокаті теж не вимагається.

Тому чоловік звернув увагу суду, що постанова фактично виписана на нього без належних на те підстав. Представник поліції зауважив, що електросамокат все ж вважається небезпечним транспортним засобом, тому його водій повинен дотримуватися правил дорожнього руху та мати екіпірування.

Що вирішив суд?

Суддя зауважив, що штрафи за статтею 121 має виписувати поліція. Але правоохоронці порушили власні норми, адже не провели повне та всебічне з’ясування всіх обставин.

На переконання суду, поняття "електросамокат" в нормах правил дорожнього руху зараз фактично не регулюється, як і поведінка їхніх водіїв.

Хоча особа під час їзди на електросамокаті є учасником дорожнього руху, однак в розумінні ПДР вона не керує механічним транспортним засобом. Тобто його потужність двигуна має бути більшою за три кВт, щоб можна було стверджувати, що транспорт механічний, а водій повинен мати екіпірування.

Конкретно той електросамокат, яким керував позивач, має пікову потужність 835 Вт, а його швидкість не перевищує 25 кілометрів за годину.

Важливо! Як показує практика, українське законодавство не поспішає врегулювати правила дорожнього руху для електросамокатів. Цей транспорт не прирівняно ні до велосипедів, ні до мопедів, а тому правила поведінки водіїв правоохоронцями трактуються по-різному.

Тому за таких характеристик транспортний засіб не можна прирівнювати до мопеда. А мотошолом згідно з чинними ПДР має бути на голові лише водіїв мотоциклів та мопедів.

Так само для водія самоката не потрібна наявність посвідчення водія чи державна реєстрація його транспорту.

У цій справі не було конкретного складу адміністративного правопорушення. Тому заява позивача не може бути підтримана, бо фактично його оштрафували ні за що. Йому вдалося скасувати постанову про притягнення до адміністративної відповідальності й закрити справу.

Зазначимо, що подібні спори виникають у різних містах України, оскільки поліція часто застосовує аналогію з мопедами. Але згідно з законом, таке трактування правил насправді хибне.

Рішення у цій справі може стати орієнтиром для інших судів, адже воно фактично підтверджує, що без врахування технічних характеристик транспорту його не можна прирівнювати до мопедів. Відповідність має зберігатися, щоб поліція могла вимагати виконання певних правил.

Чи планують врегулювати правила для водіїв електросамокатів?

У поліції зауважують, що користувачі електросамокатів є повноцінними учасниками дорожнього руху, а отже повинні дотримуватися загальних вимог безпеки. Водночас відсутність чіткої законодавчої регламентації ускладнює однакове застосування норм на практиці.

Питання оновлення правил дорожнього руху з урахуванням популярності електросамокатів порушувалося часто, але єдиного підходу досі не затверджено. Проте люди хочуть "допомогти" законодавцям, тому зареєстрували петицію із пропозицією посилити правила для користувачів електросамокатів, моноколіс, гіробордів та іншого легкого електротранспорту. Пропонується запровадити вікові обмеження, обов’язкове навчання з ПДР та сертифікацію для водіїв електротранспорту.

Раніше в парламенті обговорювали законопроєкт для заборони руху на електросамокатах тротуарами.

Подібні норми існують в європейських країнах. Там запровадили правила щодо віку, обов'язкового носіння шоломів і максимальних швидкостей для електросамокатів.