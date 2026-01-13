Чи можуть банки нескінченно нараховувати штрафи за кредит

У практиці кредитних відносин нерідко трапляються ситуації, коли позичальник не дотримується встановленого графіка платежів. У такому разі банк або інша фінансова установа отримує право застосовувати до боржника передбачені договором штрафні санкції.

Нескінченні штрафи за кредитом: міф чи правда?

Попри поширений страх позичальників, банки та фінансові компанії не мають права нескінченно нараховувати штрафи за кредитом, пише 24 Канал.

Механізм відповідальності за прострочення чітко врегульований законодавством, тому кредитор зобов’язаний діяти в установлених межах, навіть якщо затримка з виплатами триває тривалий час.

У разі прострочення платежу фінансова установа може застосувати неустойку: штраф або пеню. Штраф, як правило, нараховується у відсотках від суми простроченого платежу чи іншої бази, визначеної договором, а пеня за кожен день прострочення.

Водночас Закон України "Про споживче кредитування" встановлює жорсткі обмеження: загальний розмір штрафів і пені не може перевищувати 50% від суми кредиту, отриманої позичальником.

Крім того, пеня не може бути більшою ніж 15% від суми простроченого платежу, а одночасне застосування і штрафу, а пені за одне порушення заборонене.

Чи можна оскаржити нарахування пені та штрафів за кредитом?

Саме тому ситуації, коли борг зростає у 10 – 12 разів від початкової суми, часто свідчать про порушення прав споживача, навіть якщо такі умови формально прописані в договорі.

Якщо фінансова установа продовжує нарахування всупереч законодавчим обмеженням, позичальник має право оскаржувати такі дії. Спочатку шляхом письмової скарги кредитору, а за потреби через звернення до Національного банку України або суду.

Чи законні штрафи за кредитом для військовослужбовців?

Для військовослужбовців закон встановлює окремі фінансові гарантії. На період проходження військової служби банки та інші кредитори не мають права застосовувати до них штрафні санкції за прострочення кредитних зобов’язань.

Ця норма прямо закріплена в Законі України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" та є обов’язковою для всіх фінансових установ незалежно від умов кредитного договору.

