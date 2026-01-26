Відмова у безготівковій оплаті: які штрафи передбачені для бізнесу

Відмова приймати оплату карткою чи іншим безготівковим способом є порушенням закону та може призвести до суттєвих штрафів для бізнесу, зокрема у сфері онлайн-торгівлі. Обов’язки підприємців та відповідальність за їх недотримання прямо визначені законом.

Чим загрожує бізнесу відмова у оплаті карткою?

За незабезпечення можливості оплати карткою або відмову приймати електронні платіжні засоби відповідальність передбачена статтею 163 (15) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Для ФОПів та посадових осіб юридичних осіб штраф становить від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а у разі повторного порушення протягом року від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів.

Довідково: Станом на 2026 рік для адмінштрафів застосовується неоподатковуваний мінімум доходів громадян, який становить 17 гривень. Відповідно штраф становитиме від 1 700 до 3 400 гривень та у разі повторного порушення від 8 500 до 17 000 гривень.

Водночас закон передбачає винятки для бізнесу, який працює на територіях бойових дій, тимчасової окупації або блокування. В інших випадках приймання безготівкової оплати є обов’язковою вимогою, а її ігнорування тягне за собою фінансові санкції.

Який бізнес зобовʼязаний забезпечити оплату карткою?

Як наголошують у Головному управлінні ДПС в Івано-Франківській області, бізнес зобов’язаний забезпечити можливість безготівкових розрахунків у строки, визначені постановою Кабінету Міністрів України № 894.

Він залежить від чисельності населення населеного пункту та формату торгівлі, включно з дистанційними продажами. Таким чином, цей обов’язок діє:

з 1 січня 2023 року у населених пунктах із населенням понад 25 тисяч осіб;

з 1 січня 2024 року у містах і селищах з населенням від 5 до 25 тисяч;

з 1 січня 2025 року у населених пунктах із чисельністю менш як 5 тисяч осіб.

