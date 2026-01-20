Ігнорування повістки може тягнути за собою кримінальну відповідальність. Про це пише 24 Канал з посиланням на Волинський обласний ТЦК та СП.

Чи прийде нова повістка після сплатити штрафу?

У Волинському ОТЦК та СП пояснюють, що оплата штрафу в Резерв+ закриває лише конкретне порушення, наприклад неявку за повісткою. Після цього в системі зникає статус ухилянта, а також відсутні підстави для примусового доставлення особи Нацполіцією саме за цим порушенням.

Водночас у разі сплати штрафу офлайн можливі затримки з оновленням даних у реєстрі. У такій ситуації радять мати при собі квитанцію про оплату до моменту внесення інформації ТЦК.

У ТЦК наголошують, що після сплати штрафу військовозобов'язаному може надійти нова повістка. Законний обов'язок з'являтися за викликом залишається чинним, а ігнорування нових повісток може призвести до повторного штрафу, повторного встановлення статусу "червоної стрічки" та навіть кримінальної відповідальності.

Зверніть увагу! Стаття 336 Кримінального кодексу України передбачає відповідальність за ухилення від призову на військову службу, а стаття 337 – за ухилення від військового обліку або навчальних зборів.

У підсумку в ТЦК зазначають, що сплата штрафу означає закриття лише одного порушення, нова повістка може надійти в будь-який час, а повторне ігнорування вимог військового обліку матиме правові наслідки.

