Провальні голосування: чому Рада не поважає Кабмін і свідомо ігнорує деякі законопроєкти

У березні 2026 року між Верховною Радою та Кабінетом Міністрів виникло напруження, через яке вже вкотре засідання народних депутатів завершується з непроголосованими законопроєктами. Цьому сприяє ціла низка факторів.

Чому не всі законопроєкти зараз проходять у Раді?

Останнім часом скандали з низкою депутатів і посадовців, втома від уряду та образа на Офіс Президента після літнього скандалу з голосуванням "проти" чи "за" НАБУ та САП призвели до того, що навіть монобільшість ігнорує частину законопроєктів, що були подані Кабінетом Міністрів. Про це пише журналістка BBC Україна Софія Середа.

Дивіться також Україна на порозі "фінансової трагедії": Гетманцев озвучив невтішний прогноз

Партія "Слуга народу" зменшує кількість депутатів, які активно голосували. Нині за повідомленням першого заступника голови парламентської більшості Андрія Мотовиловця, фракція складається зі 111 нардепів.

Попри це у парламенті "Слуга народу" досі складає монобільшість, яка одноосібно сформувала уряд. Проте за закони, які пропонує Кабмін, навіть "слуги" не хочуть голосувати. Своє невдоволення нардепи, зокрема, висловлюють під час години запитань до уряду. Так Кабмін фактично втратив довіру й власної фракції.

Через це не голосуються проєкти, які є вимогами Міжнародного валютного фонду та Європейського Союзу, від яких залежить фінансування армії та євроінтеграція. Український Кабмін, за словами народних обранців, нібито не радиться з парламентом і виносить на голосування дивні проєкти. Крім того, багато хто з депутатів наголошує на поганій підготовці ініціатив від уряду.

Ви просто подивіться, що у нас відбувається щоп'ятниці: у залі – кілька десятків депутатів, а інші навіть не вважають за потрібне витрачати свій час на беззмістовні відповіді Свириденко і Ко, бо це потім все одно не матиме нічого спільного з реальністю,

– розповів журналістці BBC один з топдепутатів "Слуги народу".

Цікаво! Є серед "Слуг народу" й ті, хто висловився про значно кращу комунікацію Кабінету міністрів та парламенту в останні пів року, ніж за попередні роки.

Детальну статистику надає народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк. Він зазначив, що за останні засідання Ради всі фракції та групи стали голосувати краще, крім "Слуги народу". Цим нардеп фактично підтвердив, що Кабмін не має довіри навіть в монобільшості.

Згідно зі статистикою, на 13-й сесії від "Слуги народу" було в середньому 189 голосів, а вже на 15-й цей показник впав до 164 голосів.

За словами Железняка, спад голосувань від фракції почався ще в липні, коли виникли перші серйозні конфлікти щодо ліквідації НАБУ та САП, а ще більші проблеми почалися після викриття так званого "МіндічГейту" у грудні.

Неповага до уряду – основна причина проблеми

У коментарі 24 Каналу народний депутат Ярослав Железняк пояснив, що парламент дійсно не поважає Кабмін та не хоче голосувати за різні непопулярні проєкти, особливо після відомої історії з "МіндічГейтом". Водночас це не сильно заважає ухваленню народними обранцями по-справжньому важливих законопроєктів.

Ярослав Железняк Народний депутат, партія "Голос" Непопулярні закони від уряду не проходять, тому що цей уряд ніхто не поважає. Вони, як на мене, і правда заслуговують на таке відношення. Нормальна робота Ради відновиться, коли замінять уряд і президент займеться своїми повноваженнями та не вигадуватиме різні ідеї, які вони потім не можуть реалізувати.

Що відомо про системну кризу у Верховній Раді?