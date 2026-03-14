Продаж успадкованого майна: скільки податків потрібно заплатити за спадщину у 2026 році

Спадкове майно підпадає під окремі правила оподаткування. Так, залежно від ступеня спорідненості ставка може складати 0%. Однак варто акцентувати, що нині багато хто оформлює спадщину з-за кордону, що вплине на відсоток податку.

Скільки податків потрібно заплатити за продаж спадку?

Про те, чому оподатковуються продаж майна. зокрема спадкового, йдеться на ресурсі Юристи.UA.

Дивіться також Важливо не ігнорувати: скільки податку доведеться сплатити в разі дарування житла

Хоча в Україні немає окремого закону, який зобов'язує платити збір зі спадщини. Однак є правило, що успадковане майно оподатковується податком на доходи фізичних осіб.

Зауважте! Залежно від ступеня спорідненості та резидентського статусу спадкодавця і спадкоємця відсоток податку може бути різним. Йдеться про нульову ставку або 5%, 18%.

Не потрібно сплачувати податок, або ж нульова ставка, для родичів першого й другого ступеня спорідненості. Тобто податок 0% для:

батьків, чоловіка або дружини, дітей(зокрема усиновлених або народжених після смерті спадкодавця);

онуків, бабусі або дідуся, рідних братів і сестер.

Якщо ж спадщину отримує нерезидент або отримують від нерезидента – тоді застосовують 5% податку та 18%.

Під час продажу успадкованого майна чи нерухомості податок залежатиме від кількості продажів за рік. Перший продаж протягом рок оподатковується під 0%. Другий – складається із 5% військового збору та 5% ПДФО.

Водночас за Податковим кодексом відомо, якщо людина володіла власністю більше 3 років, то дохід від продажу цього майна не оподатковується. Наприклад, йдеться про такі об'єкти:

кімната;

садові/дачні будинки;

житлові будинки;

квартири та їхні частини;

земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти;

ділянки в межах норм безоплатної передачі;

сільськогосподарські землі, отримані під час приватизації або у спадщину.

Однак це правило не дійсне для спадщини. Якщо один з об'єктів отримали у спадок і продаєте його другим за рік – доведеться заплатити податок за схемою 5+5%.

Хто може отримати підвищений податок?

В адвокатському агентстві "Пані в законі" пояснюють, що нині нотаріуси частіше встановлюють загальний податок у розмірі 23% (5% військового збору + 18% як для нерезидентів).

Справа в тому, що нині багато українців оформлюють спадщину через довіреність, адже самі перебувають за кодоном. А наявність будь-якого документа з апостилем чи перекладом – головна підстава.

Зокрема для тих, хто мав громадянство України, але змінив його – це теж вплине на розмір податку. Доведеться заплатити як для нерезидентів, адже нині людина живе не в Україні й сплачує основні податки не тут.

Є варіант, якщо громадяни перебувають за кордоном у статусі тимчасового захисту – можна подати лише українські документи. У такому випадку спадщину оподаткують як для резидентів. Однак, якщо згодом податкова виявить, що громадянин, який оформлював спадщину, фактично вже проживав за кордоном – податки донарахують і заплатити в цілому треба буде 23%, як для нерезидентів.

Що ще потрібно знати про спадщину у 2026 році?