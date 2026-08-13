Стаж під вогнем варто рахувати інакше: що пропонують змінити в нарахуванні пенсій військовим

Українці звернули увагу на те, що мобілізовані військові за законом можуть отримувати таку ж пенсію, як цивільні. Тобто стаж для них розраховується як звичайним працівникам.

Українці звернули увагу на те, що мобілізовані військові за законом можуть отримувати таку ж пенсію, як цивільні. Тобто стаж для них розраховується як звичайним працівникам. Відтак з'являється потреба внести зміни до закону, аби прибрати несправедливість. Уряд вже працював над цим питанням, але проєкт ще не розглядали.

Петиція про зміни до закону щодо нарахування стажу мобілізованим військовим

Попри вплив на здоров'я, неможливість отримати відпочинок, коли потрібно, стаж мобілізованим військовим рахується, як цивільному працівнику. Тобто місяць роботи прирівнюється в контексті призначення пенсій, хоча в цивільному житті людина працює 160 – 176 годин, а в війську – набагато більше й майже без вихідних. Чому так сталося, пояснила адвокатка Дар'я Тарасенко.

За словами експертки, пенсійне законодавство не змінювалося з часів, коли про мобілізацію мова не йшла, а до армії люди долучалися за контрактами. Тобто те, що сотні тисяч українців матимуть через це проблеми з розрахунком пенсій, здогадатися було неможливо.

Однозначно це не справедливо. Мобілізовані сьогодні нарівні з кадровими військовими псують на службі своє здоров'я в рази швидше, ніж цивільні на роботі, а тому заслуговують на особливий підхід… Необхідно внести зміни до закону. Уряд вже працював над цим питанням, але в якийсь момент все було поставлено на паузу,

– пояснила адвокатка.

Аби зробити крок до оновлення законодавства й справедливого врахування часу служби в умовах війни при обчисленні страхового стажу, до Кабінету Міністрів звернулися з петицією №41/010530-26еп.

На думку ініціаторів, щоб страховий стаж мобілізованих встановлювався справедливо, варто:

рахувати місяць служби за три – за безпосередню участь у бойових діях або виконання бойових (спеціальних) завдань у районах бойових дій;

– за безпосередню участь у бойових діях або виконання бойових (спеціальних) завдань у районах бойових дій; рахувати місяць за два – за проходження військової служби в районах ведення бойових дій, навіть якщо це не була безпосередня участь у бою. Тобто коли воїн забезпечував, облаштовував позиції, здійснював чергування тощо;

– за проходження військової служби в районах ведення бойових дій, навіть якщо це не була безпосередня участь у бою. Тобто коли воїн забезпечував, облаштовував позиції, здійснював чергування тощо; крім того, місяць служби за два пропонується рахувати за перебування в полоні, якщо цей факт офіційно встановлений.

Такі пропозиції дозволяють державі запровадити механізм внесення відповідних змін до статті 24 Закону України №1058.

Громадяни зверталися до різних інстанцій

Авторка петиції Ірина Гребцова в коментарі 24 Каналу пояснила проблематику детальніше.

Ще з 2024 року питання справедливого врахування участі військовослужбовців у бойових діях порушувалося на рівні державних органів… Є постанова Верховного Суду, в якій чітко зазначено, що проблема має розв'язуватися на рівні Верховної Ради. Крім цього, зараз існує ініціатива Мінсоцполітики, щоб замінити справедливий стаж в окопах якоюсь компенсаційною виплатою в 60 років,

– зазначила пані Ірина.

Чоловік нашої співрозмовниці воював на Донецькому напрямку у складі 10 ОГШБр "Едельвейс". Вона – ВПО з Харкова. Пані Ірина наголосила, що ініціатива про справедливе розрахування стажу має підтримку Лесі Федорів – керівниці ГО "Крила надії Прикарпаття" та матері військовополоненого цієї ж бригади.

Важливу підтримку надали й у Гряківському старостинському окрузі, що в Полтавській області, де пані Ірина нині проживає. Староста Олександр Мосєйко сприяв організації збору підписів мешканців у старостинських округах.

Багато зневірених, що ініціатива може бути реалізована, проте полишати так, як є – не можна. Хлопці в окопах розуміють, що кадрові, навіть через суд, зможуть кратний стаж довести. Ініціатива поступово набуває підтримки громад і представників місцевого самоврядування. Я дуже хочу, щоб про цю проблему почули. Не заради конфлікту чи протистояння, а заради справедливості для людей, які сьогодні захищають Україну, і їхніх родин,

– говорить Ірина Гребцова.

За словами авторки петиції, адвокатка Дар'я Тарасенко подала ідею професійного юридичного шляху розв'язання проблеми та пропозиція щодо механізму додаткового страхового стажу. Фахівчиня впевнена, що це можна робити через наявні механізми пенсійного законодавства та можливість додаткового зарахування страхового стажу за особливо небезпечні умови.

Народний депутат Анатолій Остапенко обіцяв посприяти розгляду змін, але зазначив, що процес може зайняти деякий час для забезпечення об'єктивного, відповідального підходу.

Комітет НААУ з питань захисту постраждалих від збройної агресії проти України, компенсаційних механізмів та євроінтеграційного правового регулювання відновлення пояснив, що учасники бойових дій нині мають право на дострокову пенсію за віком після досягнення чоловіками 55 років за наявності страхового стажу не менше 25 років, жінками – 50 років за наявності страхового стажу не менше 20 років.

Після звільнення військовослужбовця, який має право на пенсію у звʼязку з відставкою, ТЦК та СП видає довідку за формою, де зазначається вислуга років, вказана у наказі командира військової частини про виключення військовослужбовця зі списків особового складу. Таким чином, у ТЦК та СП відсутні повноваження щодо обчислення загальної тривалості стажу, оскільки це повноваження виключно військової частини,

– уточнили фахівці.

Висновок НААУ щодо законодавчих змін про трудовий стаж мобілізованих військових

Усе заради боротьби з несправедливістю

На думку активістів, мобілізований службовець не може мати тотожний стаж, як у цивільного працівника. А двоє військових, які працюють на передовій – одного призвали, а інший служить за контрактом – на думку держави теж не мають права на однакову пенсію.

Виходить, що шахта чи хімічне виробництво визнаються особливо небезпечними, а багатомісячна служба під артилерійськими та дроновими ударами – ні. Через це тисячі ветеранів опиняться у пенсійній пастці. Після поранень, контузій (якщо не оформлять інвалідність) або полону багато хто вже не зможе десятиліттями працювати на цивільній роботі, щоб накопичити необхідний страховий стаж,

– йдеться в повідомленні.

До слова, ще у 2024 році Міністерство оборони України підготувало законодавчі пропозиції щодо внесення змін до пенсійного законодавства, спрямовані на справедливе врахування участі у бойових діях при визначенні права на пенсійне забезпечення. При цьому офіційна позиція Мінсоцполітики тривалий час полягала в неможливості застосування механізму кратності страхового стажу для мобілізованих військовослужбовців.

Під час робочої зустрічі Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів із Міністром соціальної політики було наголошено на необхідності усунення нерівності у пенсійному забезпеченні між мобілізованими учасниками бойових дій та іншими категоріями військовослужбовців.