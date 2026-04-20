Без паперових довідок: трудовий стаж громадян перевірятимуть у реєстрах

Роботодавець насправді не зобов'язаний оцифровувати трудову книжку працівника. Якісна цифровізація документів є хорошою практикою. Але тепер документи для оформлення пенсії держава шукатиме сама завдяки оновленим правилам взаємодії між громадянами та Пенсійним фондом України.

Як держава дізнаватиметься про документи, які не підлягають оцифруванню?

Наявність усіх документів для оформлення майбутньої пенсії стане обов'язком держави. Адже законопроєкт №13705-д встановив правила, згідно з якими скасовується збирання купи довідок, а інформацію про стаж людини будуть шукати іншими методами.

Через те, що багато людей через повномасштабне вторгнення втратили свої документи, стало неможливо надати всі необхідні довідки для нарахування пенсій. Також знищені сотні архівів, які зберігали документи працівників.

Тому в законі "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" прописали норму про те, що звернення особи про призначення або перерахунок пенсій стає необов'язковим. Так у визначених випадках це відбуватиметься автоматично.

За допомогою принципу публічності та достовірності державних даних, Пенсійний фонд буде спиратися на дані, які є в державних реєстрах і їхнє підтвердження стане непотрібними.

Відтак з'являється заборона на вимогу від людини надати паперову довідку чи інший необхідний документ, якщо ці дані вже є в електронному форматі.

Раніше ПФУ лише перевіряв інформацію, а не шукав її самостійно. Тепер на відомство й державу лягає обов'язок збору всіх необхідних даних. Дані будуть брати:

з Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування;

Державного реєстру фізичних осіб – платників податків;

Єдиного державного реєстру юридичних осіб та ФОП.

Через особистий кабінет людям писатимуть про те, що якихось документів не вистачає. При цьому ПФУ допомагатиме зв'язуватися з різними інстанціями, в яких потрібно взяти довідку. А в разі потреби людині розкажуть як звернутися до суду для підтвердження трудового стажу.

Важливо! Дані можуть не знайти, якщо людина працювала до 2000 року. ПФУ в такому випадку має зазначити, яких документів він не має та що людині треба робити далі.

