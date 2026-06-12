Свириденко анонсувала реформу ТЦК: на які зміни слід чекати

В Україні проведуть реформу ТЦК, але це стане можливо лише після впровадження змін для військових – щодо розмірів виплат і термінів служби. Прем'єр-міністерка зауважила, що такі зміни можна вважати найскладнішою реформою та важким питанням, яке є сьогодні в українському суспільстві.

Коли може відбутися реформа ТЦК?

Міністр оборони працює над відповідними кроками, щоб спочатку законодавчо змінити норми військової служби, а перші результати обіцяють показати найближчими тижнями. Про це очільниця уряду Юлія Свириденко заявила на годині запитань у Верховній Раді, передає 24 Канал.

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Свириденко зауважила, що в межах військової реформи в Україні мають відбутися і зміни в роботі територіальних центрів комплектування. Цей етап буде складним, але його впроваджуватимуть в останню чергу.

Складній реформі ТЦК передуватиме реформа оплати праці. Це перше, над чим зараз працює міністр оборони. Далі – це контракти для піхоти та штурмовиків, далі – зміни термінів служби. І далі – реформа ТЦК, найскладніша реформа,

– каже прем'єр-міністерка.

Юлія Свириденко додала, що проблема "бусифікації" в Україні є, але при цьому жодна європейська країна не знає, що таке мобілізація і що таке справжня війна.

Що пропонує реформа мобілізації?

До Верховної Ради внесли законопроєкт №15236, який пропонує кардинально змінити роботу територіальних центрів комплектування. Основна ідея – перехід до цифрової системи мобілізації, мінімізація особистих контактів громадян із ТЦК та запровадження сервісної моделі. Також передбачається посилення контролю за діями працівників центрів і поступове переведення процесів у електронний формат.

Водночас ТЦК мають стати сервісними центрами. Їх хочуть перетворити на установи, які не лише займаються мобілізацією, а й консультують громадян, допомагають з документами та роз'яснюють права й обов'язки. Такий підхід, за словами експертів, має знизити напругу між громадянами та працівниками ТЦК і зробити процес мобілізації більш прозорим та зрозумілим.

Експерти наголошують, що навіть за умови реформ ключовим викликом залишаються репутація системи та сприйняття громадянами мобілізаційних процедур. Тож лише комплексні зміни можуть зробити систему мобілізації більш ефективною та соціально прийнятною.