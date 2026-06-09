Заступник командира 3 армійського корпусу Максим Жорін озвучив 24 Каналу думку, що навряд чи зараз буде проведена суттєва реформа ТЦК. Людей потрібно мотивувати іншими методами.

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Як потрібно мотивувати людей?

Максим Жорін зазначив, що потрібно працювати над поверненням довіри людей до армії. В основі цього лежить довіра до рішень командирів, до того, як вони застосовують свій особовий склад, наскільки технологічними є підрозділи. Якщо українці будуть бачити це, довіра зростатиме. Багато вирішує матеріальне забезпечення, яке потрібно збільшувати.

Очевидно, ми не змотивуємо нікого, тому що будь-які фахівці сьогодні можуть ці кошти заробляти і в своїх напрямках. Я вже не кажу про моральну складову. Очевидно, їм треба збільшувати заробітну плату. Дуже важливе повернення довіри саме до командирів, які в цьому війську, впевненість у тому, що ці рішення були правильними і зваженими. Технологічність і матеріальне забезпечення теж повпливає,

– вважає він.

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За його словами, навряд чи буде якась суттєва реформа ТЦК. Проте людей можна мотивувати. Тому що наразі Україна використала ще не всі інструменти для цього.

Навряд чи ми побачимо суттєву реформу ТЦК. Ми хочемо реформувати те, що зламано, показати іншою стороною, але від цього нічого не змінюється. Треба змінювати підходи, систему мотивацій для людей. Потрібна обов'язкова надзвичайно жорстока відповідальність щодо всіх, хто робить неправильні дії, зокрема, у межах ТЦК. Будь-які корупційні історії точно не мотивують нікого довіряти,

– сказав військовий.

За його словами, потрібно показати хорошу систему підготовки особового складу, командирів, які стоять на своїх місцях, тому що їм довіряють. Важливо, аби люди бачили, що армія хоче і робить все для того, щоб, наприклад, технологічно зменшити ризики для людей, які там служать, що спеціаліст буде служити за тим фахом, який у неї є.

Жорін про реформу ТЦК: дивіться відео

Крім того, має додаватися гідна соціальна, матеріальна підтримка і впевненість у тому, що навіть якщо ти отримуєш поранення, то не будеш забутий. Це надзвичайно важливо.

У нас у межах корпусу є патронатна служба. З моменту, коли ти отримав поранення, вона повністю супроводжує тебе, навіть коли ти закінчив лікування або реабілітацію. Вони продовжують підтримувати зв'язок, коли ти, зокрема, повертаєшся. Тому у нас найбільший відсоток повернення після поранення назад до служби. Люди відчувають ставлення до себе. Тому вони хочуть повернутися назад, а не за будь-яку ціну звільнитися і кудись бігти,

– пояснив заступник командира.

Водночас він не вірить у часткову демобілізацію у Силах оборони з огляду на те, що відбувається. Наразі немає рішення, ким замінити чинних військових. Невідомо, як контролювати відтік людей з армії, тому що війна ще не закінчилась.

З іншого боку, Максим Жорін позитивно ставиться до залучення іноземців до війська та вважає, що над цим варто більш активно працювати. Зараз є цілий підрозділ іноземців, які мають таку ж систему підготовки, виконують такі ж завдання.

Нагадаємо, що доброволець з Нової Зеландії долучився до лав ЗСУ. Оператор дронів 23 окремої механізованої бригади Кейсон "Ківі" Вокер був ще підлітком, коли розпочалося повномасштабне вторгнення, тому спочатку донатив на українські збори. У 2024 році він долучився до армії та почав воювати на боці України.