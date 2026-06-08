Тоді він був ще підлітком, тому спочатку донатив на українські збори. Він розповів 24 Каналу, як долучився до армії та почав воювати на боці України.

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"Мені було 17 років. У мене не було військового досвіду, я не міг зробити багато. А потім, вже у 2024 році, мій друг, який був в Україні, сказав мені, що зараз людей без попереднього військового досвіду будуть навчати та готувати до бою, щоб вони могли воювати поруч з українцями. Я почув це і одразу зрозумів, що маю їхати", – пригадав він.

Як почав воювати на боці України?

Кейсон "Ківі" Вокер зазначив, що його друзі повністю зрозуміли його рішення долучитися до ЗСУ, допомагали зі зборами та поширювали посилання на донати. За його словами, у Новій Зеландії дуже підтримують боротьбу українців за свободу.

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Я розумів, що бачити це онлайн – це не те саме, що переживати це самому. Тому загальне уявлення у мене було. Я розумів, що ця війна – це небезпечно. Щойно я вперше приїхав до Тернополя, почалася повітряна тривога. Тоді я подумав: "Тепер я справді в українській реальності". Тому це не стало для мене величезним шоком, бо я ніби був готовий до цього,

– поділився доброволець.

Він згадує, що багатьом українським військовим було цікаво, що хтось приїхав з іншого кінця світу, щоб воювати поруч з ними. Але коли хлопець пояснив свою мотивацію, що дуже співпереживає країні, яка бореться за своє виживання, бійці ЗСУ дуже підтримали його.

Також Кейсон "Ківі" Вокер пояснив, як він отримав собі такий позивний. Відомо, що ківі – це унікальний птах, який є національним символом Нової Зеландії. Тому навіть тут частинка його дому завжди з ним.

Як доброволець з Нової Зеландії долучився до ЗСУ: дивіться відео

Нагадаємо, що американський доброволець Шон Фуллер зізнався, чому поїхав воювати за Україну ще у 2018 році. Про війну в Україні він дізнався від знайомого в соцмережі. Той почув про події в Україні від бійця Грузинського національного легіону. Коли дізнався про злочинні дії Росії, вирішив приїхати та допомогти українцям. За його словами, саме український опір став для нього ключовим аргументом.