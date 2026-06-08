Тогда он был еще подростком, поэтому сначала донатил на украинские сборы. Он рассказал 24 Каналу, как присоединился к армии и начал воевать на стороне Украины.

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"Мне было 17 лет. У меня не было военного опыта, я не мог сделать много. А потом, уже в 2024 году, мой друг, который был в Украине, сказал мне, что сейчас людей без предварительного военного опыта будут обучать и готовить к бою, чтобы они могли воевать рядом с украинцами. Я услышал это и сразу понял, что должен ехать", – вспомнил он.

Как начал воевать на стороне Украины?

Кейсон "Киви" Уокер отметил, что его друзья полностью поняли его решение присоединиться к ВСУ, помогали со сборами и распространяли ссылки на донаты. По его словам, в Новой Зеландии очень поддерживают борьбу украинцев за свободу.

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Я понимал, что видеть это онлайн – это не то же, что переживать это самому. Поэтому общее представление у меня было. Я понимал, что эта война – это опасно. Как только я впервые приехал в Тернополь, началась воздушная тревога. Тогда я подумал: "Теперь я действительно в украинской реальности". Поэтому это не стало для меня огромным шоком, потому что я будто был готов к этому,

– поделился доброволец.

Он вспоминает, что многим украинским военным было интересно, что кто-то приехал с другого конца света, чтобы воевать рядом с ними. Но когда парень объяснил свою мотивацию, что очень сопереживает стране, которая борется за свое выживание, бойцы ВСУ очень поддержали его.

Также Кейсон "Киви" Уокер объяснил, как он получил себе такой позывной. Известно, что киви – это уникальная птица, которая является национальным символом Новой Зеландии. Поэтому даже здесь частичка его дома всегда с ним.

Как доброволец из Новой Зеландии присоединился к ВСУ: смотрите видео

Напомним, что американский доброволец Шон Фуллер признался, почему поехал воевать за Украину еще в 2018 году. О войне в Украине он узнал от знакомого в соцсети. Тот услышал о событиях в Украине от бойца Грузинского национального легиона. Когда узнал о преступных действиях России, решил приехать и помочь украинцам. По его словам, именно украинское сопротивление стало для него ключевым аргументом.