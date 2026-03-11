У СЗЧ на 4-й день служби: яке покарання ухвалив суд для прикордонника
- Личаківський районний суд Львова ув'язнив прикордонника за неявку на службу без поважних причин.
- Чоловік визнав провину та заявив про готовність продовжити службу, але покарання передбачає позбавлення волі згідно з Кримінальним кодексом України.
Прикордонник, який пішов у СЗЧ на 4 день мобілізації, а згодом не повернувся вчасно з відпустки – нині має покарання у формі обмеження волі. Суд встановив, що неявка на службу була без поважних причин.
Яке рішення ухвалив суд у справі про СЗЧ?
Про те, чому службовця позбавили волі, йдеться в матеріалі Судово-юридичної газети.
Личаківський районний суд Львова виніс вирок у справі службовця Державної прикордонної служби. Так чоловік двічі не з'явився до військової частини – після мобілізації та після відпустки. Поважних причин на це не було. Тож суд ув'язнив службовця.
Серед причин перша ситуація, коли військового мобілізували 6 вересня 2024 року. Тоді він мав служити в прикордонному загоні. Після призову чоловіка направили в медзаклад і вже 8 вересня він самовільно залишив лікарню. Наступного дня, 9 вересня, у частині не з'явився.
Загалом військовозобов'язаний був відсутній на службі понад 5 місяців. Йдеться про період з 9 вересня 2024 року до 20 лютого 2025 року.
Наступна ситуація зокрема вплинула на рішення суду. У 2025 році чоловік перебував у відпустці, однак не повернувся у визначений час. Відсутнім був з 24 червня і добровільно приєднався до підрозділу 29 грудня 2025 року.
У суді обвинувачуваний визнав свою провину. Водночас сказав, що готовий продовжити службу в частині.
Однак за статтею 407 Кримінального кодексу України суд визнав порушення, як нез'явлення на службу без поважних причин понад три доби, вчинене в умовах воєнного стану. У результаті чоловіка позбавили волі на 5 років. Строк відбування рахуватимуть з 9 січня 2026 року.
Що ще відомо про "ухилянтів" на фронті?
В інтерв'ю для Радіо Свобода командир 1-го ОШП Дмитро "Перун" Філатов розповів, що для СЗЧ немає єдиного рішення, адже проблема кожної людини – індивідуальна.
З цієї маси людей, які були вчора "ухилянтами", 10% – це майбутні лідери, командири. Їхній світогляд, сприйняття, психоемоційний стан настільки трансформується, що вони самі себе не впізнають за пів року,
– зазначив Філатов.
Він акцентував, що причини для СЗЧ можуть бути різними, однак якщо службовець ухвалює рішення добровільно повернутись – він стає рушійною силою команди.
Що ще відомо про права для військових?
Військові, які брали участь у захисті держави – мають право на статус УБД та відповідні пільги. Однак чи може отримати такий статус людина, яка працювала в протиповітряній обороні та охороняла об'єкти інфраструктури – питання.
У суді ж наголошують, що важливо правильно визначити, хто вважається учасником бойових дій.
Зокрема, щоб отримати УБД достатньо одного дня безпосередньої участі в бойових діях. Однак до початку широкомасштабного вторгнення – потрібно було пробути на війні не менше 30 календарних днів, щоб отримати статус.