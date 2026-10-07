Людину позбавляють зв'язку: адвокатка пояснила, чи дозволено вилучати телефон у ТЦК

Працівники ТЦК та СП не мають законних підстав примусово вилучати телефони чи інші особисті речі у військовозобов'язаних громадян. Їхні службові повноваження чітко визначені.

ТЦК не мають права забирати особисті речі

Жоден чинний закон України чи підзаконний акт не надає представникам центрів комплектування права силою забирати в громадян мобільні телефони та будь-які особисті речі. Це пряме порушення правил під час заходів з оповіщення. Про це розповіла адвокатка Надія Корінна в коментарі виданню "Фокус".

Але внутрішні правила можуть діяти у приміщеннях ТЦК. Наприклад, службовці можуть обмежувати пропускний режим, встановлювати заборону фото- чи відеозйомки. Тому відвідувачам можуть законно запропонувати вимкнути пристрій або добровільно залишити його у спеціальній шафі для зберігання на контрольно-пропускному пункті.

Будь-яке фізичне відбирання телефону силою, примусовий обшук кишень або утримання речей проти волі власника поза межами встановленого процесуального порядку є прямим перевищенням службових повноважень,

– сказала адвокатка.

За словами Надії Корінної, вилучення майна має відбуватися лише в межах процедур Кодексу України про адміністративні правопорушення або Кримінального процесуального кодексу України. Забрати телефон чи іншу річ можуть, якщо вона є знаряддям правопорушення.

При цьому факт вилучення обов'язково фіксується в протоколі, копію якого вручають особі, а особистий огляд мають право проводити переважно працівники Національної поліції.

Затримання військовозобов'язаних та захист прав

Процедуру адміністративного затримання також має право здійснювати виключно поліція, а не працівники ТЦК. Людину не мають права утримувати понад три години, або у виняткових випадках до 72 годин, з обов'язковим повідомленням родичів та Центру безоплатної правничої допомоги.

Примусове утримання особи співробітниками ТЦК без її волі може мати ознаки кримінальних правопорушень, зокрема незаконного позбавлення волі або перевищення повноважень.

Адвокатка нагадала, що у випадку, коли громадянину дають на підпис документи під час порушень, краще письмово зазначити свої заперечення безпосередньо у бланках, вказуючи на вилучення телефону та обмеження права на захист.

До слова, Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець теж пояснював, що в повноваження службовців територіального центру комплектування не входить:

застосування фізичної сили та погроз;

вилучення телефону, документів чи особистих речей;

ігнорування права людини на відстрочку чи стану здоров'я;

утримання в приміщенні ТЦК та СП без законних підстав.

Лубінець зазначив, що головнокомандувач ЗСУ теж несе відповідальність за порушення під час мобілізації.

Нагадаємо, непоодинокі випадки вказують на те, що мобілізація в Україні супроводжується системними порушеннями прав людини, зокрема незаконними затриманнями громадян службовцями ТЦК. Адвокатка Юлія Данілова в коментарі 24 Каналу розповідала, що згідно з правилами не передбачається затримання чи переміщення людей під час мобілізації до територіальних центрів комплектування. Такі дії можна оскаржувати, але, на жаль, службовці часто перешкоджають адвокатам заходити до клієнта.