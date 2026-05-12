Європа змінює правила для українців: чому біженці почали відмовлятися від тимчасового захисту

У 2026 році в Європі спостерігається тенденція до зниження кількості українців, які мають тимчасовий захист. Навіть порівняно з лютим у ЄС вже є на 69 000 менше людей з числа тих, то їхав туди, втікавши від війни.

Чи означає скорочення числа українців під тимчасовим захистом їхнє повернення до України?

За даними Євростату, у Німеччині ще залишається понад 1,27 мільйона людей, у Польщі нині під захистом проживають близько 961 тисячі українців, а в Чехії - майже 380 тисяч осіб. Водночас збільшилася кількість українців в Іспанії та Румунії. А найчастіше власники тимчасового захисту покидають Італію, Чехію та Фінляндію.

43,3% українців, які отримали тимчасовий захист у Європі – це дорослі жінки. Дітей налічується майже третина від усієї кількості, а лише 26,6% біженців – це чоловіки.

Голова Офісу міграційної політики Василь Воскобойник у розмові з 24 Каналом зауважив, що в Європі нині змінюється загальний тренд. Якщо ще у 2022, 2023 і навіть 2024 роки країни мали можливість якомога швидше надати українцям безпеку, захист, житло та можливість працювати, то пізніше вся система почала переходити в інший стан, і людей переводять у статус трудових мігрантів.

Василь Воскобойник Голова Офісу міграційної політики Підхід достатньо практичний. Люди вже багато часу перебувають у Європі. Наприклад, в Німеччині їм надали житло. У них був час, щоб пройти інтеграційний курс, вивчити мову і, якщо необхідно, підвищити кваліфікацію. А тепер від біженців чекають, що вони почнуть працювати і, відповідно, сплачувати податки.

За словами експерта, люди, котрі не мають грошей, будуть вимушені або збирати речі й повертатися назад на батьківщину, або їхати в інші країни, де вони ще можуть отримувати соціальну допомогу. Але Василь Воскобойник упевнений, що процес переведення людей під захистом на інший статус відбуватися в усіх країнах Європи.

Тобто, якщо подивитися на те, що в Німеччині зараз 1 270 000 українців, з яких працює біля 300 000, скажемо відверто, то інші не працюють. Тобто, вони отримують допомогу від держави, коштом платників податків мають житло і не працюють. Зрозуміло, що це викликає з боку уряду Німеччини бажання підштовхнути людей ухвалювати таке рішення. Закінчення статусу тимчасового захисту якраз і веде до того, щоб люди для себе визначились,

– пояснив голова Офісу міграційної політики.

За словами пана Василя, за минулий рік з ЄС виїхали приблизно 500 тисяч українців. Якась частина повертається до України. Але водночас масове повернення українців почнеться тільки після закінчення воєнних дій.

Які основні причини змушують українців відмовлятися від тимчасового захисту в ЄС?

За словами Василя Воскобойника, багато людей вже зараз відмовляються від тимчасового захисту, бо інші умови легалізації дають право на більш тривале перебування. Попередньо, захист ще діятиме 10 місяців – до 4 березня 2027. Тому люди вже зараз для себе щось вирішують й не відкладають до останнього проходження всіх адміністративних кроків.

Саме перегляд програм соціальної підтримки призводить до того, що люди починають замислюватись, що конкретно вони будуть робити через якийсь період часу, коли все ж тимчасовий захист закінчиться.

Чи можуть українці після втрати або завершення тимчасового захисту планують залишитися в Європі на інших підставах?

На прикладі Польщі експерт пояснив, що статус тимчасового захисту планують скасувати, а натомість українцям пропонують змінити умови легалізації. Так найближча до нас країна ще з минулого року почала пропонувати українцям відмовлятися від статусу тимчасового захисту і отримувати окрему посвідку на тимчасове перебування строком на три роки – так звана карта CUKR. Це одна з причин, чому українці почали втрачати статус тимчасового захисту. Саме такі зміни в більшості країн підштовхують людей до визначення, де вони хочуть у майбутньому залишитися.

Тому, на мій погляд, в наступному році такий статус тимчасового захисту буде скасований. Все до цього йде. І люди просто будуть мати інші юридичні підстави для перебування. Або це буде, умовно кажучи, робота, навчання, або, може, хтось там одружився чи вийшов заміж. І вони на цих підставах там будуть вже перебувати. А всі інші визначаться, і або повернуться додому, або змінювати свій стиль життя,

– говорить Воскобойник.

Чи готові країни ЄС і надалі продовжувати тимчасовий захист для українців, якщо війна затягнеться?

На це питання експерт відповів, що багато українців будуть їхати за кордон, якщо наступна зима буде такою ж складною з точки зору воєнних дій. Тому чи буде продовжено захист – рішення складне. При цьому Василь Воскобойник додав, що в умовах тимчасового захисту було прописано: він діє до 2027 року, а якщо закінчаться військові дії, то діятиме ще пів року після зупинення війни.

"Фактично ми виходимо на те, що лінія фронту буде насправді заморожена більш-менш. Тому дуже багато невизначеностей. Ми сподіваємося, що війна все ж таки закінчиться в цьому році", – заявив очільник Офісу міграційної політики.

Василь Воскобойник підсумував, що хотів би, аби українці поверталися додому. Але кожен ухвалює рішення сам, адже все ж залежить від конкретних умов життя.

Що відомо про скасування тимчасового захисту?

Єврокомісар із внутрішніх справ і міграції Магнус Бруннер заявив, що тимчасовий захист не є постійним механізмом, тому країни-члени мають підготувати "наступний план" для легалізації українців. Країни ЄС надалі самостійно визначатимуть права на проживання українців, які зараз мають тимчасовий захист.

Країни Євросоюзу також розглядають можливість чергового продовження директиви про тимчасовий захист для українців, яка діє з березня 2022 року. Водночас окремі країни вже пропонують посилити правила тимчасового захисту.