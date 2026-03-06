Країни ухвалюватимуть рішення окремо: у ЄС говорять про статус українців після 2027 року

У країнах Європейського Союзу вже почали говорити про легалізацію українців після завершення дії тимчасового захисту. Наступні кроки щодо цього питання країни зможуть визначати самостійно.

Що зараз говорять про майбутній статус українців у Європі?

Наразі тимчасовий захист у ЄС для українців у зв'язку з війною діє до 2027 року. Проте спільні рекомендації для членів, які Брюссель надавав у 2025 році, зміняться на особисті підходи кожної країни до українців з тимчасовим захистом. Про це говорив єврокомісар із внутрішніх справ і міграції Магнус Бруннер на зустрічі міністрів юстиції та внутрішніх справ, передає "Радіо Свобода".

5 березня пройшло обговорення майбутнього статусу українців у Європі за участю спецпосланниці ЄС з питань українців Ілви Йогансон. Це лише перший крок до розв'язання питання легалізації українців, які нині живуть під тимчасовим захистом ЄС. Єврокомісар зазначив, що країни-члени повинні бути готовими до того, що директива припинить дію з березня 2027 року.

Тимчасовий захист – як і випливає з назви – є непостійним, тож нам потрібний наступний план і після березня 2027 року,

– сказав Магнус Бруннер.

Завдяки тимчасовому захисту в Європі могли жити мільйони українців, які були змушені їхати з дому через війну. Статус дозволяв їм працювати та отримувати соціальні послуги.

Єврокомісія поступово надає нові рекомендації, що після завершення тимчасового захисту українці зможуть перейти до інших наявних статусів для легалізації. Йдеться про різні наявні дозволи на проживання.

Зазначимо! Країни Європи перебування людей із тимчасовим захистом продовжене ще на рік. МЗС нагадує, що в Польщі отримати статус можна в перші 30 днів за умови в'їзду з України. Також важливо, щоб особа не мала тимчасового захисту, наданого іншою державою-членом ЄС. Для осіб, які вже мали захист, збережено чинність цього статусу.

Які ще є зміни щодо перебування українців у Європі?