Усе вже в розшуку: МВС показало невтішну статистику втрат і викрадення зброї в Україні

В Україні зростає кількість викраденої чи втраченої зброї. За статистикою, найбільше зброї згубили чи викрали на Миколаївщині, далі в рейтингу йде Київ та Донецька область.

Скільки зброї згубили чи викрали в Україні за рік?

Із 2022 року в Реєстрі втраченої зброї з’явилося 780 465 записів. Люди повідомляли про втрату різних типів, зокрема автоматів, рушниць, карабінів і пістолетів. У 2026 році кількість втраченої чи викраденої зброї зросла суттєво – з’явилося 149 000 нових записів. Це майже така ж кількість, як за весь 2025 рік. Про це пише Опендатабот з посиланням на дані Міністерства внутрішніх справ.

У 2022 році з’явилося 266 086 записів про розшук зброї, у 2023 кількість зменшилася, а надалі випадки зникнення зброї знову почали зростати. Рекорд спостерігається цьогоріч. Минуло лише 4 місяці, а в Реєстрі вже понад 140 000 одиниць зброї в розшуку. Значно поповнився реєстр у березні.

Правоохоронці в більшості випадків швидко знаходять викрадену зброю. Для розшуку їм потрібен приблизно тиждень з моменту зникнення. Але чимало справ переносяться з минулого року. До слова, викраденою вважають лише 4% всієї зброї в розшуку, решта позначається як загублена. Йдеться про випадки втрати документів, залишення зброї в зоні бойових дій або неможливості її знайти.

Контекст. Значна частина зброї потрапила в цивільний обіг після початку повномасштабної війни. Частину озброєння люди отримували для оборони громад, чи служби в добровольчих формуваннях, тому контроль за її подальшим обігом був ускладнений.

Яку зброю втрачають найчастіше?

Очолює рейтинг втраченої чи викраденої зброї автомат. Записи про цей тип зустрічають в Реєстрі 252 369 разів. Рідше – 210 712 випадків – у людей зникає мисливська рушниця. Серед інших втрат є карабін, пістолети, гранатомети, кулемети, гвинтівки й інші типи зброї.

Кожен п'ятий випадок втраченої та викраденої зброї припадає на Миколаївщину: 169 172 одиниць зброї. Наслідує Київ (104 864 одиниць) та Донеччина (86 188). Разом на ці три регіони припадає майже половина усієї втраченої та викраденої зброї у країні,

– зазначили фахівці.



Статистика втрати зброї в Україні / Інфографіка Опендатабот

У коментарі 24 Каналу адвокат Максим Крапивка розповідав, що зброя, якою законно можуть володіти українці, має зберігатися й використовуватися за правилами. Вона не завжди підходить для самозахисту. І фактично, дозвіл на більшу кількість зброї не зменшить рівень злочинності.

Незаконне заволодіння чи втрата зброї може стати загрозою для безпеки населення. Адже не зареєстрована зброя в руках тих, хто немає на неї права, може одного дня спричинити страшний злочин.

Як в Україні регулюється викрадення зброї та чи є відповідальність?

Головною нормою, яка визначає покарання за викрадення вогнепальної зброї, боєприпасів, вибухових речовин, пристроїв і радіоактивних матеріалів є стаття 262 Кримінального кодексу України.

За викрадення вимагання чи отримання зброї за допомогою шахрайства людина може отримати від 3 до 7 років позбавлення волі. Якщо злочин вчинила організована група, стався розбій чи насильство, то присудити можуть від 10 до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Важливо, що стаття Кримінального кодексу регулює покарання за заволодіння саме бойової чи іншої вогнепальної зброї, боєприпасів та вибухові речовини. Але покарання може бути іншим, якщо людина викрала, наприклад, деяку пневматичну зброю.

Що відомо про легалізацію зброї в Україні?

За даними правоохоронців, після війни нелегальна зброя після війни може стати одним із найбільших викликів для криміногенної ситуації в країні. Тож держава планує поступово посилити контроль за обігом та реєстрацією зброї.

Володимир Зеленський повідомив, що в Україні вже розробляється оновлений законопроєкт щодо обігу цивільної вогнепальної зброї. Над нормами, які б дозволяли володіти зброєю, думають фахівці МВС, народні депутати, військові, правоохоронці, представники громадського сектору й бізнесу.

Водночас глава Офісу президента Кирило Буданов раніше говорив, що виступає проти масової легалізації короткоствольної зброї для цивільних. Він вважає це загрозою для суспільства.