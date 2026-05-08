Сколько оружия потеряли или похитили в Украине за год?

С 2022 года в Реестре утраченного оружия появилось 780 465 записей. Люди сообщали о потере различных типов, в частности автоматов, ружей, карабинов и пистолетов. В 2026 году количество потерянного или похищенного оружия выросло существенно – появилось 149 000 новых записей. Это почти такое же количество, как за весь 2025 год. Об этом пишет Опендатабот со ссылкой на данные Министерства внутренних дел.

В 2022 году появилось 266 086 записей о розыске оружия, в 2023 количество уменьшилось, а в дальнейшем случаи исчезновения оружия снова начали расти. Рекорд наблюдается в этом году. Прошло всего 4 месяца, а в Реестре уже более 140 000 единиц оружия в розыске. Значительно пополнился реестр в марте.

Правоохранители в большинстве случаев быстро находят похищенное оружие. Для розыска им нужна примерно неделя с момента исчезновения. Но немало дел переносятся с прошлого года. К слову, похищенным считают лишь 4% всего оружия в розыске, остальное обозначается как утерянное. Речь идет о случаях потери документов, оставления оружия в зоне боевых действий или невозможности его найти.

Контекст. Значительная часть оружия попала в гражданский оборот после начала полномасштабной войны. Часть вооружения люди получали для обороны общин, или службы в добровольческих формированиях, поэтому контроль за ее дальнейшим оборотом был затруднен.

Какое оружие теряют чаще всего?

Возглавляет рейтинг потерянного или похищенного оружия автомат. Записи об этом типе встречают в Реестре 252 369 раз. Реже – 210 712 случаев – у людей исчезает охотничье ружье. Среди других потерь есть карабин, пистолеты, гранатометы, пулеметы, винтовки и другие типы оружия.

Каждый пятый случай потерянного и похищенного оружия приходится на Николаевскую область: 169 172 единиц оружия. Следует Киев (104 864 единиц) и Донетчина (86 188). Вместе на эти три региона приходится почти половина всего потерянного и похищенного оружия в стране,

– отметили специалисты.



Статистика потери оружия в Украине / Инфографика Опендатабот

У комментарии 24 Канала адвокат Максим Крапивка рассказывал, что оружие, которым законно могут владеть украинцы, должно храниться и использоваться по правилам. Оно не всегда подходит для самозащиты. И фактически, разрешение на большее количество оружия не уменьшит уровень преступности.

Незаконное завладение или потеря оружия может стать угрозой для безопасности населения. Ведь не зарегистрированное оружие в руках тех, кто не имеет на него права, может однажды вызвать страшное преступление.

Как в Украине регулируется похищение оружия и есть ли ответственность?

Главной нормой, которая определяет наказание за похищение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, устройств и радиоактивных материалов является статья 262 Уголовного кодекса Украины.

За похищение вымогательство или получение оружия с помощью мошенничества человек может получить от 3 до 7 лет лишения свободы. Если преступление совершила организованная группа, произошел разбой или насилие, то присудить могут от 10 до 15 лет заключения с конфискацией имущества.

Важно, что статья Уголовного кодекса регулирует наказание за завладение именно боевого или другого огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Но наказание может быть другим, если человек похитил, например, некоторое пневматическое оружие.

Что известно о легализации оружия в Украине?

По данным правоохранителей, после войны нелегальное оружие после войны может стать одним из самых больших вызовов для криминогенной ситуации в стране. Поэтому государство планирует постепенно усилить контроль за оборотом и регистрацией оружия.

Владимир Зеленский сообщил, что в Украине уже разрабатывается обновленный законопроект об обороте гражданского огнестрельного оружия. Над нормами, которые бы позволяли владеть оружием, думают специалисты МВД, народные депутаты, военные, правоохранители, представители общественного сектора и бизнеса.

В то же время глава Офиса президента Кирилл Буданов ранее говорил, что выступает против массовой легализации короткоствольного оружия для гражданских лиц. Он считает это угрозой для общества.