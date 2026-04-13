Хабарі й мобілізація: скільки українці були готові платити за втечу від призову

Аби уникнути мобілізації, люди готові платити гроші. Вони шукають посадовців чи посередників, які можуть впливати на рішення ТЦК, робити "білий квиток", чи залучати до цих схем поліціянтів й лікарів. Чимало таких випадків завершилися судовими вироками.

Скільки коштує "відкупитися від мобілізації"?

Посадовці допомагають українцям за гроші уникати мобілізації. Хтось оформлює необхідні документи, а хтось просто закриває очі на неоновлені військово-облікові дані. Розслідувачі 24 Каналу аналізували у своєму матеріалі судові справи, які пов'язані з кругленькими сумами для ухилення від мобілізації.

Так, наприклад, в одному випадку українець дізнався від поліції, що перебуває в розшуку ТЦК. Він двічі пропонував поліціянтам 3 000 гривень, щоб його відпустили без повістки. За хабар суд призначив йому адміністративне покарання – 17 000 гривень.

Іншого українця зупинили за таке ж порушення. Аби "врятуватися" він пропонував поліціянтам 100, але вони не погодилися їх взяти. Потім чоловік повторив спробу й залишив 200 євро в їхньому службовому авто. Як наслідок, штраф за такі дії чоловіка сягав 25 500 гривень, а його самого доставили до ТЦК.

Ще один випадок – жінка хотіла врятувати від мобілізації свого сина й звернулася до медичного директора, пов'язаного з ВЛК. Вона передала йому 10 000 гривень за госпіталізацію, щоб її син мав причину не з'явитися до ТЦК. 2 000 гривень медик залишив собі й запропонував жінці оформити направлення. Це, звичайно, дозволило відтермінувати мобілізацію, але суд призначив матері штраф за такі дії – 17 000 гривень.

Схожу схему використав інший українець. Він дав хабар завідувачу лікарні – 20 000 гривень і отримав госпіталізацію та документи про вигаданий діагноз. Але щось пішло не за планом і справа дійшла до суду. Результат – 25 500 штрафу за підробку документів.

Важливо! Підробка документів – це порушення статті 358 Кримінального Кодексу України. Покарання за це передбачає як штрафи, так і позбавлення волі, залежно від важкості злочину.

Посередникам теж не легко – вони теж потрапляють в поле зору Феміди. Так українка допомогла іншій особі оформити документи й передала лікарю місцевої ВЛК 2 000 доларів за потрібні папери. За такі дії вона отримала 4 роки умовно з іспитовим строком 2 роки.

Хабарі посадовцям ТЦК теж караються

Представникам ТЦК люди готові платити більші суми, адже звільнення від мобілізації напряму залежить від них. Так один чоловік дав за зняття з розшуку та оновлення даних 5 000 доларів, а ще 2 500 "сплатив" за фіктивний висновок ВЛК. Покарання за такі махінації становить 5 років умовно.

Інша справа розповідає про чоловіка, який дав службовцю 1 400 доларів. За ці гроші він просив постановку на облік без явки, військовий квиток і зняття з розшуку. Його покарали умовним арештом на три роки та 68 000 гривень штрафу.

Відповідальність також поніс один з посередників схеми "ухилення", який працював інструктором ТЦК. Він обіцяв допомогти за 2 000 доларів. Його викрили просто під час отримання грошей.

Також стало відомо про продаж медичних рішень головою ВЛК. Вона видавала документи на відстрочку. Суд призначив жінці штраф, розміром 71 400 гривень, заборонивши три роки працювати у ВЛК.

А лікар-невропатолог ВЛК "продавав" діагнози за 2 000 доларів. Посадовець теж був затриманий під час передачі грошей. Його штраф сягав 34 000 гривень і йому також заборони три роки працювати у ВЛК 3 роки.

Фіктивні повістки й "допомогу в розв'язанні питання" пропонував службовець ТЦК. Він обирав жертву й тиснув на неї примусовою мобілізацією. Йому присудили реальний термін – 5 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Інший представник ТЦК пропонував військовозобов'язаним фіктивні повістки, які б допомагали проходити перевірку. За таку "послугу" він брав 1 000 доларів. Схема коштувала організатору штрафу, розміром 51 000 гривень.

Як проблему "бусифікації" коментує влада?