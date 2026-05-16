Вже не два роки: скільки часу міграційна служба зберігає в себе виготовлені паспорти

Якщо в людини немає змоги забрати виготовлений паспорт у вигляді ID-картки чи документ для виїзду за кордон, то вони можуть зберігатися у відділах міграційної служби. Терміни чітко встановлені правилами.

Чи можна забрати документ у Міграційній службі через деякий час після виготовлення?

Виготовлені ID-картку чи закордонний паспорт можна не забирати одразу. Під час воєнного стану правила дещо змінили. Про це написали в Міграційній службі.

Дивіться також Діти саме з цих сімей можуть отримати пільги зараз: про кого йдеться

За умовами роботи Міграційної служби та інших установ, які видають людям особисті документи, у мирний час термін їхнього зберігання обмежений. Раніше ID-картка чи паспорт громадянина України для виїзду за кордон могли лежати в підрозділах Міграційної служби два роки.️ Якщо в цьому була потреба, то громадянин міг написати заяву, що не може забрати документ за встановлений строк і тоді його зберігали ще рік, тобто сумарно – три.

Але якщо документ зберігається в Центрах надання адміністративних послуг або в "Паспортному сервісі", то на те, щоб забрати документи було менше часу.

Паспорт громадянина України для виїзду за кордон потрібно було забрати протягом одного місяця, а ID-картку – протягом трьох. Далі паспорти передавалися до відділень Міграційної служби, де вони й чекали власника.

Фахівці нагадують громадянам, що воєнні дії змусили переглянути систему видачі ID-карток або закордонних паспортів. Воєнний стан в Україні повністю змінив її. Тепер не всі громадяни мають змогу вчасно забрати документи, приїхати до відділень Міграційної служби. Люди через війну можуть виїхати за кордон та не встигнути повернутися за документом.

Якщо паспорт був виготовлений для підлітка, але сім'я змінила місце проживання через війну, то він також не матиме змоги вчасно забрати документ.

Тому тепер термін зберігання цих документів необмежений. Проте саме у підрозділах ДМС будуть зберігати ці документи, навіть якщо замовник робив їх за допомогою інших сервісів.

Варто зауважити, що документ протягом тривалого часу не будуть знищувати, але він залишатиметься в архіві. Крім того, якщо паспорт довго не забирали й людина за цей час змінила особисті дані чи зовнішність, то її можуть направити на повторне оформлення.

Для людей така зміна термінів зберігання документів означає відсутність ризику втрати вже виготовлених документів. Водночас такий механізм спрощується життя для внутрішньо переміщених осіб та військових. Але велика кількість документів, які не забрали, збільшує навантаження на архіви ДМС.

До слова, якщо людина перебуває поза Україною й виїхала по чинному паспорту для виїзду за кордон, то оформлення нового документа не означає, що старий одразу анулюється. В Міністерстві внутрішніх справ пояснили, що кожен громадянин може мати в себе два закордонних паспорти. Подати заяву на виготовлення нового документа можна, а інший втратить чинність, коли закінчиться строк дії – не раніше.

Що ще варто знати про оформлення особистих документів у 2026 році?

З 1 січня 2026 року ID-картка, яка є паспортом громадянина України коштує 618 гривень, якщо термін виготовлення сягає до 20 днів. Оформлення закордонного паспорта в такому випадку коштує 1 147 гривень. Якщо документ потрібно отримати терміново – до 7 робочих днів – то його вартість буде вищою.

Законодавство України не вимагає, щоб всі громадяни мали саме ID-картки. Старі паспорти-книжечки ще вважаються дійсними. Але у випадку втрати, пошкодження або зміни персональних даних людини вже робитимуть саме пластиковий паспорт. Бланків для старих "книжечок" в Україні майже не залишилося.

Для дітей батьки теж можуть оформити для дитини два закордонні паспорти. У такому випадку обидва документи будуть чинними протягом однакового часу.