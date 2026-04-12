В Україні можна отримати пенсію замість її власника: як зробити довіреність

В Україні дозволено отримувати пенсії через довіреність. Однак є моменти, про які варто пам'ятати, коли людина хоче отримати виплати за іншого.

Як отримати чужу пенсію за допомогою довіреності?

Пенсіонер може уповноважити людину, щоб вона отримала пенсію замість нього. Це можна робити безперервно 12 місяців. Про це пише Головне управління Пенсійного фонду України в Херсонській області.

Дивіться також Українці можуть отримати важливе повідомлення від ПФУ: воно впливає на отримання пенсії

Щоб отримувати виплати за довіреністю, пенсіонер повинен підтвердити, що надає такі повноваження іншій особі. Водночас у відповідній довіреності потрібно зазначити термін дії довіреності, враховуючи, що так отримувати пенсію громадянин може не більше, ніж 12 місяці.

Як зазначається в статті 47 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", коли цей строк завершиться, пенсіонер має особисто звернутися до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду й подати нову. Тоді ще протягом року можна буде отримувати виплати через іншу людину, на яку складено довіреність.

Що варто знати про залежність розміру пенсії від стажу?