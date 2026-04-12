Як отримати чужу пенсію за допомогою довіреності?

Пенсіонер може уповноважити людину, щоб вона отримала пенсію замість нього. Це можна робити безперервно 12 місяців. Про це пише Головне управління Пенсійного фонду України в Херсонській області.

Щоб отримувати виплати за довіреністю, пенсіонер повинен підтвердити, що надає такі повноваження іншій особі. Водночас у відповідній довіреності потрібно зазначити термін дії довіреності, враховуючи, що так отримувати пенсію громадянин може не більше, ніж 12 місяці.

Як зазначається в статті 47 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", коли цей строк завершиться, пенсіонер має особисто звернутися до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду й подати нову. Тоді ще протягом року можна буде отримувати виплати через іншу людину, на яку складено довіреність.

