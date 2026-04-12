Як отримати чужу пенсію за допомогою довіреності?
Пенсіонер може уповноважити людину, щоб вона отримала пенсію замість нього. Це можна робити безперервно 12 місяців. Про це пише Головне управління Пенсійного фонду України в Херсонській області.
Щоб отримувати виплати за довіреністю, пенсіонер повинен підтвердити, що надає такі повноваження іншій особі. Водночас у відповідній довіреності потрібно зазначити термін дії довіреності, враховуючи, що так отримувати пенсію громадянин може не більше, ніж 12 місяці.
Як зазначається в статті 47 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", коли цей строк завершиться, пенсіонер має особисто звернутися до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду й подати нову. Тоді ще протягом року можна буде отримувати виплати через іншу людину, на яку складено довіреність.
Що варто знати про залежність розміру пенсії від стажу?
Якщо людина має менше, ніж 15 років страхового стажу, то звичайну пенсію не дають. Тоді пенсіонер має право лише на соціальну допомогу з 65 років – це приблизно 2 595 гривень.
Якщо стаж складає 27 років, то людина може вийти на пенсію у 63 роки. І тоді при зарплаті 15 тисяч гривень буде нараховано 4,4 тисячі гривень виплати.
Крім того, після виходу на пенсію можна працювати й отримати перерахунок і підвищення виплат, якщо накопичити додатковий стаж. Він зазвичай складає два і більше роки.