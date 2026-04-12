Как получить чужую пенсию с помощью доверенности?
Пенсионер может уполномочить человека, чтобы он получил пенсию вместо него. Это можно делать непрерывно 12 месяцев. Об этом пишет Главное управление Пенсионного фонда Украины в Херсонской области.
Чтобы получать выплаты по доверенности, пенсионер должен подтвердить, что предоставляет такие полномочия другому лицу. В то же время в соответствующей доверенности нужно указать срок действия доверенности, учитывая, что так получать пенсию гражданин может не более, чем 12 месяцев.
Как отмечается в статье 47 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", когда этот срок завершится, пенсионер должен лично обратиться в любой сервисный центр Пенсионного фонда и подать новую. Тогда еще в течение года можно будет получать выплаты через другого человека, на которого составлена доверенность.
Что стоит знать о зависимости размера пенсии от стажа?
Если человек имеет меньше, чем 15 лет страхового стажа, то обычную пенсию не дают. Тогда пенсионер имеет право только на социальную помощь с 65 лет – это примерно 2 595 гривен.
Если стаж составляет 27 лет, то человек может выйти на пенсию в 63 года. И тогда при зарплате 15 тысяч гривен будет начислено 4,4 тысячи гривен выплаты.
Кроме того, после выхода на пенсию можно работать и получить перерасчет и повышение выплат, если накопить дополнительный стаж. Он обычно составляет два и более года.