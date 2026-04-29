Мобілізованим військовим не можна платити 50% допомоги при звільненні: позиція суду

Військовий звернувся до суду, щоб отримати від військової частини виплату одноразової грошової допомоги при звільненні. Закон чітко визначає, коли військовий у такому випадку має право на додаткове грошове забезпечення.

Чи мав право військовий отримати одноразову допомогу при звільненні?

Чоловік звернувся до суду, аби отримати 50% від місячного грошового забезпечення при звільненні. Він був упевнений, що має право на таку виплату за кожен рік роботи. Чоловік зазначав, що військова частина діє протиправно, відмовляючи йому. Про це йдеться в матеріалах справи №560/5666/25.

У військовій частині прокоментували, що військовий прийшов на службу по мобілізації, а тому за законом права на такі виплати нібито не має.

Суд врахував попередні виплати, які отримав військовий під час звільнення та те, як довго він проходив службу. Через те, що військовий дійсно долучився до війська через мобілізацію й раніше не служив, виникли спірні правовідносини щодо порядку виплати грошової допомоги.

Чоловік звільнився у відставку після того, як пропрацював за окремим видом військової служби. Це означає, що відповідно до частини 2 статті 15 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", призвані під час мобілізації військові одноразово отримують 4% грошової допомоги під час звільнення за кожен місяць роботи, але ця сума повинна бути не меншою за 25% місячного грошового забезпечення.

Згідно з описаними в справі подіями, в день звільнення військовий отримав виплату, передбачену постановою Кабінету Міністрів України №460. А закон не дозволяє отримувати кілька одноразових допомог за різними підставами. Відтак, позивач не мав права на 50% грошового забезпечення, бо був служив за спеціальними нормами та вже отримав допомогу. Тому суд відмовив у задоволенні позову.

Важливо пам'ятати, що право на виплату 50% не мають мобілізовані військовослужбовці. Проте для них діють інші законодавчі норми, якими їм гарантується надання одноразової грошової допомоги. Саме на них можна посилатися, коли з'являється спір щодо виплат під час звільнення.

Коли частина зобов'язана виплатити грошову допомогу?

Юристи компанії Chernikov & Partners зазначили, що якщо у військового немає бажання йти до суду, то скаргу про можливе неправильне нарахування одноразової допомоги можна подати до вищого командування.

Кошти повинні бути на руках у військового протягом місяця після звільнення. Однак багато випадків показують, що частини часто затягують цей процес, наприклад, якщо немає достатньої кількості грошей. Якщо протягом цього часу виплати немає, то спочатку в командування варто уточнити причини затримки.

Що відомо про інші судові справи щодо виплат військовим?

Верховний Суд підтвердив, що військові мають право на підвищену виплату, якщо лікуються після поранення, пов’язаного з бойовими діями. Гроші зберігаються і під час перебування на стаціонарі, і під час відпустки після тяжкого поранення.

Розмір виплат військовим залежить від ступеня поранення та його зв’язку з бойовими діями. Важливу роль відіграє висновок військово-лікарської комісії, який визначає тяжкість травми. Чим серйозніше поранення і чіткіший його бойовий характер, тим більші можуть бути виплати.

Також за рішенням суду 30 000 гривень – це не фіксована виплата, а винагорода за виконання службових або бойових завдань. Права на таку виплату не мають військові, які поїхали у відрядження до органів державної служби. Тобто виплата залежить не від статусу, а від фактичного перебування на передовій.